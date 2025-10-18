Футболист в Казахстане прилег во время матча на газон и умер. Видео

В Казахстане трагически скончался перспективный 19-летний нападающий клуба "Хан-Тенгри" Диас Тулеу. Молодой игрок умер прямо во время матча Первой лиги против "Экибастуза", который проходил 16 октября и завершился со счётом 4:0.

Видео дня

На 64-й минуте встречи Тулеу внезапно упал на газон без какого-либо столкновения или видимых причин. Медицинская бригада оперативно выбежала на поле и оказала первую помощь, после чего футболиста унесли на носилках. Спасти его не удалось и вскоре Федерация футбола Казахстана (КФФ) сообщила о смерти игрока.

В официальном заявлении КФФ выразила соболезнования родным и близким Диаса Тулеу:

"Казахстанская федерация футбола с глубоким прискорбием восприняла известие о безвременной кончине нападающего клуба "Хан-Тенгри" Диаса Тулеу. Несмотря на свой юный возраст, Диас выделялся страстью к футболу и выдающимся талантом. Его ранний уход — невосполнимая утрата. Мы разделяем боль семьи, друзей и всей команды".

Диас Тулеу был воспитанником алматинского "Кайрата". В нынешнем сезоне за "Хан-Тенгри" он провёл 25 матчей, забил три мяча и сделал четыре результативные передачи.

После трагедии в сети появились обвинения в адрес клубных медиков: пользователи заявляли, что врачи якобы действовали слишком медленно. Однако спортивный врач Дмитрий Бабелюк, имеющий опыт работы в украинской Премьер-лиге, в своём Telegram-канале выступил в защиту коллег:

"Я не понимаю, что врач мог сделать лучше. Он прибежал быстро, сразу понял, что это не судороги, а потеря сознания, проверял пульс, держал игрока в сознании, дал команду вынести его с поля. Если футболиста сразу доставили в скорую — всё было сделано правильно. Единственное, чего не хватило, — вызвать машину прямо на поле. Поэтому претензии к врачу считаю необоснованными".

Официальная причина смерти Диаса Тулеу пока не сообщается. Федерация футбола Казахстана пообещала провести внутреннее расследование инцидента.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!