Футболист сыграл в трех матчах ЧМ-2026 и внезапно умер в 25 лет

Полузащитник сборной ЮАР Джейден Адамс скончался в возрасте 25 лет спустя две недели после выступления на чемпионате мира 2026 года. Футболист принял участие в трех матчах турнира и помог национальной команде впервые в истории выйти в плей-офф мундиаля.

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О смерти игрока сообщили представители его бывшего клуба "Стелленбош". Официальные органы пока не опубликовали окончательное заключение о причинах произошедшего.

При этом ряд южноафриканских и международных СМИ сообщает, что спортсмен был найден мертвым утром 11 июля в своем доме в Стелленбоше.

Во время чемпионата мира Адамс выступал за сборную ЮАР в матчах против Мексики (0:2), Чехии (1:1) и Южной Кореи (1:0). В поединке 1/16 финала против Канады (0:1) полузащитник остался в запасе.

По данным местных СМИ, незадолго до трагедии футболист пережил тяжелую личную утрату. Его 72-летняя бабушка Марианна Адамс умерла 17 июня, за день до матча группового этапа против Чехии. Несмотря на случившееся, игрок остался в расположении сборной и продолжил выступления на турнире.

Адамс провел девять матчей за национальную команду ЮАР и входил в состав сборной, завоевавшей "бронзу" Кубка африканских наций 2024 года.

На клубном уровне полузащитник начинал карьеру в "Стелленбоше", а в январе 2025 года перешел в "Мамелоди Сандаунз". Вместе с клубом он стал чемпионом ЮАР и победителем Лиги чемпионов КАФ.

Профсоюз футболистов ЮАР выразил соболезнования семье игрока, его бывшим и нынешним командам, а также всем, кто был связан с Адамсом. В организации отметили, что футболист совсем недавно представлял страну на чемпионате мира и его смерть стала большой потерей для южноафриканского футбола.

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