Футболист сборной Украины забил потрясающий гол "сухим листом". Видео

Полузащитник сборной Украины U-19 Богдан Оличенко отличился прямым ударом с углового в матче за вторую команду "Баварии". Украинец открыл счет в игре 7-го тура Региональной лиги Германии против "Айхштетта", которую мюнхенцы выиграли со счетом 3:0.

Видео дня

Оличенко забил на 19-й минуте встречи. 19-летний футболист закрутил мяч с углового по высокой траектории в ближний угол, после чего тот перелетел через голкипера Даниэля Мартина и оказался в сетке.

Этот мяч стал первым для Оличенко в нынешнем сезоне Региональной лиги. Также на его счету одна результативная передача.

Оличенко является воспитанником донецкого "Шахтера". В составе сборной Украины U-19 он дошел до полуфинала юношеского чемпионата Европы 2026 года.

Для справки: "Сухой лист" в футболе: это удар, при котором мяч после высокой дугообразной траектории резко меняет направление полета вниз перед воротами.

Термин обычно связывают с техникой, при которой футболист придает мячу сложное вращение. Из-за этого траектория получается трудно прогнозируемой для вратаря: мяч сначала поднимается, а затем резко опускается, словно падающий лист с дерева.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!