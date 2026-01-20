Футболист сборной Украины потребовал в Житомире себе зарплату в 100 000 долларов и был сослан в дубль

Ситуация вокруг будущего Алексея Гуцуляка в "Полесье" возникла из-за разногласий по условиям нового контракта. Клуб и игрок по-разному оценили как финансовые параметры, так и формат переговоров, что в итоге привело к временному переводу футболиста в молодежную команду.

Как рассказал журналист Виктор Вацко, Гуцуляк в ходе переговоров настаивал на зарплате в 100 тысяч долларов в месяц. По словам Вацко, подобные условия руководство "Полесья" сочло несоразмерными рыночной ситуации и возможностям клуба, который ранее не играл в основном этапе еврокубков.

Владелец клуба Геннадий Буткевич, как отмечает журналист, учитывал не только уровень конкретного игрока, но и общий баланс зарплат в команде, поскольку резкое повышение оклада одному футболисту могло бы спровоцировать аналогичные требования со стороны других лидеров.

Вацко отдельно остановился на аргументе о внутренней атмосфере в коллективе, пояснив его логику.

"Футболисты все знают порядок зарплат друг друга, и понятно, что сотка у Гуцуляка автоматически вызвала бы желание пересмотра контрактов у других важных игроков", – рассказал журналист, подчеркнув, что в УПЛ игроков с доходом более миллиона евро в год можно пересчитать буквально по пальцам одной руки. При этом, по его информации, клуб предлагал Гуцуляку улучшение условий не за счет фиксированной зарплаты, а через систему серьезных бонусов.

Отдельной темой стала роль менеджера футболиста. По словам Вацко, Буткевич был готов вести прямой диалог с игроками, однако сторона Гуцуляка настаивала на переговорах исключительно через посредника. "Клуб воспринял заявленные требования как давление и не захотел вести переговоры в таком форматі", отметил журналист, добавив, что после перевода в U-19 защитник Чеботенко пересмотрел свою позицию и согласился на условия "Полесья", тогда как Гуцуляк своего решения не изменил.

Позже, как рассказал Вацко, Буткевич пошел навстречу национальной сборной Украины и Сергею Реброву, отменив перевод Гуцуляка в молодежную команду. При этом журналист подчеркнул, что в матчах за сборную игрок в прошлом году выглядел заметно ярче, чем на клубном уровне.

"В играх за сборную было видно желание показать себя на международной арене, тогда как в чемпионате стабильной игры футболиста, достойного более миллиона в год, не просматривалось. Исключением стал лишь матч против "Карпат", где он действительно провел топовую игру", –резюмировал Вацко.

В 2025 году Гуцуляк стал самым результативным игроком сборной Украины, отметившись восемью результативными действиями, и рассматривался как один из ключевых джокеров накануне плей-оф за выход на ЧМ-2026.

