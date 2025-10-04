Футболист сборной Украины не смог перейти в 'Челси' или 'Арсенал' из-за проблем с документами

Голкипер молодежной сборной Украины и испанской "Жироны" Владислав Крапивцов признался, что в межсезонье имел шансы оказаться в топ-клубах Английской Премьер-лиги, однако переход сорвался из-за бюрократических нюансов. По его словам, предложения поступали от "Арсенала" и "Челси", но оформление документов оказалось непреодолимым препятствием.

Видео дня

"Мог оказаться в 'Арсенале' или 'Челси', но в последний момент возникли проблемы с документами. Это нюансы регламента АПЛ. 'Челси' не смогли получить еще одно место в заявке для меня. Агент позвонил и сказал, как есть", — рассказал Крапивцов в интервью Tribuna.com.

Вратарь отметил, что доверял своему агенту Вадиму Шаблию и старался спокойно относиться к неопределенности. В итоге после нескольких месяцев ожидания он подписал контракт с "Жироной", где теперь выступает в Ла Лиге.

Напомним, что дебютное выступление Крапивцова в основе испанской команды в Ла Лиге обернулось настоящим кошмаром. В матче 2-го тура против "Вильярреала" 20-летний харьковчанин заменил отбывающего дисквалификацию опытного Пауло Гассанигу – и его команда уже к 28-й минуте уступала 0:4.

Сейчас Владислав вместе с молодежной сборной Украины выступает на чемпионате мира в Чили. Команда в последнем туре группового этапа обыграла Парагвай и вышла в плей-офф.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!