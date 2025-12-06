Футболист сборной Украины произвел фурор в Нидерландах, добыв победу для своей команды. Видео

Украинский полузащитник Богдан Будко стал главным героем матча юношеской команды АЗ Алкмаар U-21 в Первом дивизионе Нидерландов (второй по силе футбольный чемпионат страны). Его команда в гостях обыграла "Роду" со счётом 3:2, а сам Будко сделал гол+пас.

19-летний футболист сборной Украины вышел в стартовом составе и на 45-й минуте оформил настоящий шедевр. Получив пас от Каспера Бугарда, украинец метров с 25 мощнейшим ударом отправил мяч точно в сетку (1:0).

В середине второго тайма Будко помог Нику Твиске увеличить преимущество гостей (2:0), выдав роскошный ассист.

Этот дубль стал первыми результативными действиями украинца в нынешнем сезоне. За основную команду АЗ Алкмаар Будко пока не дебютировал.

На данный момент "Йонг АЗ Алкмаар" занимает 16-е место в турнирной таблице Первого дивизиона Нидерландов, имея 20 очков после 19 сыгранных матчей.

Богдан Будко является воспитанником харьковских клубов "Металлист" и "Металлист 1925", с 2019 по 2023 год играл за юношеские команды "Шахтёра". В 2023 году вместе с семьёй переехал в Нидерланды из-за войны и присоединился к академии "АЗ Алкмар".

В октябре 2024 года дебютировал в Юношеской лиге УЕФА, сыграв 7 матчей. В феврале 2025 года подписал первый профессиональный контракт с "АЗ", но сразу был переведён в резервную команду, где дебютировал в августе 2025 года.

На международной арене Будко выступал за юношеские сборные Украины U-17, U-18, U-19 и с 2025 года — за U-20. Дебютировал за сборную U-20 в марте 2025 года в товарищеском матче против Северной Ирландии. В сентябре 2025 года сыграл на Молодёжном чемпионате мира в Чили, выйдя на поле в матчах против Южной Кореи, Панамы, Парагвая и Испании.

