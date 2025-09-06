Футболист ПСЖ установил историческое достижение в сборной Украины

Центральный защитник сборной Украины и игрок ПСЖ Илья Забарный отметился рекордом. В матче квалификации ЧМ-2026 против Франции он провел свою 50-ю игру за сборную и стал самым молодым футболистом в истории страны, достигшим этой отметки — в возрасте 23 лет и 4 дней.

Несмотря на поражение, Забарный получил признание болельщиков. По итогам голосования он был назван "Львом матчу", собрав 41% голосов поклонников команды. Этот выбор подчеркивает его значимость для сборной и доверие со стороны фанатов.

Свою карьеру в национальной команде Забарный начал еще в 2020 году, когда дебютировал под руководством Андрея Шевченко. С тех пор он стал основным центральным защитником Украины и одним из самых стабильных игроков оборонительной линии. Переезд в ПСЖ только укрепил его позиции и позволил набраться опыта на высшем уровне.

После матча футболист признался, что команда имела моменты, которые могла реализовать, особенно во втором тайме, где играла более уверенно и спокойно. Он отметил, что молодежь, появившаяся на поле, получила ценный опыт, и это важный шаг вперед для всей сборной.

Забарный подчеркнул, что награда "Лев матчу" приятна, но для него главное — результат команды. По его словам, все игроки в поединке против Франции проявили характер и были настоящими "львами", а сам он стремится к большим успехам вместе со сборной.

Как сообщал OBOZ.UA, 5 сентября мужская сборная Украины по футболу открыла отбор к чемпионату мира 2026 года матчем с фаворитом группы Францией. Во Вроцлаве "сине-желтые" пропустили уже на 10-х минуте. На второй тайм снова вышла другая команда, которая имела моменты, чтобы сравнять счет, и даже испытала на прочность штангу, но проиграла – 0:2.

