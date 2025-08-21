Футболист-предатель, сбежавший из Украины в Россию, заявил, что он 'дома и ощущает себя комфортно'

Бывший полузащитник "Шахтёра" Александр Роспутько, который решил продолжить карьеру в России, дал первое интервью в новом клубе – "Чайка" Песчанокопское (Ростовская область). На сайте турнира футболист числится с 11 августа под 8-м номером. Там же указано, что у него российское гражданство.

Игрок поделился впечатлениями о новом клубе: он отметил, что его тепло приняли в команде .

"Сейчас я дома и рад стать частью "Чайки". С первых дней чувствую себя комфортно — здесь созданы все условия для развития, меня хорошо приняли в коллектив. Постепенно интегрируюсь в команду, работаю с тренерским штабом и партнёрами, чтобы быстрее войти в игровой процесс", — приводит слова футболиста пресс-служба клуба.

Роспутько также поблагодарил руководство, тренеров, одноклубников и болельщиков за поддержку и пообещал выкладываться на максимум ради успеха команды.

Напомним, в октябре 2023 года Роспутько оказался в центре скандала. После матча Юношеской лиги УЕФА против "Антверпена" (2:1) он не вернулся вместе с "Шахтёром" U19 в Украину.

Футболист пропал из аэропорта, закрыл доступ к своим соцсетям и перестал отвечать на звонки. Впоследствии донецкий клуб расторг с ним контракт.

