Украинский футболист 'Шахтера' сбежал в Россию и поплатился за это

Полузащитник юношеской команды "Шахтёра" Александр Роспутько, который в октябре 2023 года отказался возвращаться в Украину, вскоре оказался в составе российской "Чайки". Теперь против него запущены юридические процедуры, которые могут завершиться компенсацией и дисквалификацией.

Видео дня

Tribuna со ссылкой на пресс-службу "горняков" передает, что контракт с футболистом был немедленно расторгнут, а в Палату по разрешению споров УАФ подан иск с требованием выплатить компенсацию за односторонний разрыв соглашения.

Этот иск частично удовлетворили. Кроме того, "Шахтёр" направил заявление в Комитет по этике и честной игре УАФ о возможном нарушении игроком кодекса, поскольку в базе ПФЛ он уже числится с гражданством РФ. В случае подтверждения факта ему грозят санкции, включая отстранение от матчей.

Напомним, футболист исчез сразу после матча юношеской команды "Шахтёра" U-19 против "Антверпена".

Позже отец игрока подтвердил, что его сын сбежал в Россию и что его сын был намерен добиваться получения гражданства террористического государства.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!