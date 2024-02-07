Футболист 'Интера' отдал фантастическую 'радиоуправляемую' передачу. Видео собрало 6 млн просмотров за сутки

Атакующий полузащитник миланского "Интера" Хакан Чалханоглу произвел настоящий фурор в сети своими действиями в 23-м туре чемпионата Италии в Серии А. Футболист сборной Турции выдал невероятную передачу в матче против "Ювентуса".

На 25-й минуте встречи 29-летний хавбек смог настолько филигранно выкрутить мяч, что он словно радиоуправляемый в последний момент вильнул в нужную сторону и дошел до Федерико Димарко. Итальянец сделал прострел в штрафную, однако Маркус Тюрам не мог переиграть соперника.

Видео сразу завирусилось в сети. За сутки момент с турком собрал более 6 млн просмотров.

Отметим, что встреча все равно закончилась победой "Интера". На 37-й минуте автогол забил Федерико Гатти.

Как сообщал OBOZ.UA, 13 января украинский полузащитник "Омонии" Роман Безус отметился феноменальным "радиоуправляемым" голом в 19-м туре чемпионата Кипра. 33-летний экс-футболист сборной Украины забил в домашнем матче против "Доксы".

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