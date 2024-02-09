Фицо потребовал 'не мешать побеждать' россиянам и допустить их к Олимпиаде

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в очередной раз решил подыграть кремлевской пропаганде и выступил против отстранения российских спортсменов от Олимпийских игр. Политик назвал санкции в отношении представителей страны-агрессорки политизацией спорта, что якобы негативно влияет на соревнования.

Об этом Фицо заявил в интервью изданию Pravda. Глава словацкого правительства, который после прихода на свой пост запретил предоставлять военную помощь Украине, возмутился наказанием россиян, отметив, что они спокойно выступают в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

"Прежде всего, давайте заметим, насколько мы все лицемерны. Почему российских игроков из НХЛ не банят в США и Канаде? А что касается Олимпиады. Представьте, что у вас есть спортивная дисциплина, в которой в первых рядах стоит абсолютный мировой лидер из России или Белоруссии. Вы запрещаете им участвовать на соревнованиях, и побеждает кто-то, кто выиграл бы с минимальной вероятностью. Тогда какова ценность этой золотой медали? Я бы не мешал спортсменам соревноваться, пусть они покажут, что могут победить", – сказал Фицо.

Ранее легендарный чешский вратарь Доминик Гашек резко осудил НХЛ за отсутствие санкций в отношении российских хоккеистов. обвинив лигу в промоции войны против Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер выступила с пафосной речь о величии спортсменов из РФ и назвала выступление на Олимпиаде "явным злом".

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