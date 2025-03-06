УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

ФИФА готовит невообразимое решение по ЧМ, из проведения которого исключили Украину

Александр Чеканов
Спорт Oboz
1 минута
4,3 т.
ФИФА готовит невообразимое решение по ЧМ, из проведения которого исключили Украину

Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает возможность расширения количества участников чемпионата мира 2030 года. В честь 100-летия мундиаля турнир будет проходить сразу на трех континентах, а в его финальной части должны сыграть 48 команд.

Видео дня

Однако представители Уругвая, где пройдет один из матчей-открытия ЧМ-2030, вынес предложения расширить число участников до 64, пишет The New York Times. В ФИФА с интересом восприняли такую идеи, причем она нашла поддержку у президента организации Джанни Инфантино.

ФИФА готовит невообразимое решение по ЧМ, из проведения которого исключили Украину
ФИФА готовит невообразимое решение по ЧМ, из проведения которого исключили Украину

При этом увеличение сборных, которые смогут сыграть на мундиале, будет единоразовым. В 2034-м году в Саудовской Аравии вновь вернутся к 48 командам.

В то же время расширение сделает фактически бессмысленным некоторые отборочные этапы. Например, в южноамериканской квалификации из 10 сборных путевку на мировое первенство смогут получить 8-9 команд. Предложение уругвайцев вызвало шок у некоторых членов ФИФА.

ФИФА готовит невообразимое решение по ЧМ, из проведения которого исключили Украину
ФИФА готовит невообразимое решение по ЧМ, из проведения которого исключили Украину

Напомним, что ЧМ-2030 пройдет в Испании, Марокко и Португалии, а первые три матча состоятся в Уругвае, Парагвае и Аргентине. Ожидалось, что часть встреч отдадут Украине, однако позже нашу страну исключили из заявки.

Как сообщал OBOZ.UA, ФИФА собирается на чемпионате мира 2026 года, который пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике, провести первое в истории шоу во время перерыва финала турнира. 

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!