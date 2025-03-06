ФИФА готовит невообразимое решение по ЧМ, из проведения которого исключили Украину

Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает возможность расширения количества участников чемпионата мира 2030 года. В честь 100-летия мундиаля турнир будет проходить сразу на трех континентах, а в его финальной части должны сыграть 48 команд.

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Однако представители Уругвая, где пройдет один из матчей-открытия ЧМ-2030, вынес предложения расширить число участников до 64, пишет The New York Times. В ФИФА с интересом восприняли такую идеи, причем она нашла поддержку у президента организации Джанни Инфантино.

При этом увеличение сборных, которые смогут сыграть на мундиале, будет единоразовым. В 2034-м году в Саудовской Аравии вновь вернутся к 48 командам.

В то же время расширение сделает фактически бессмысленным некоторые отборочные этапы. Например, в южноамериканской квалификации из 10 сборных путевку на мировое первенство смогут получить 8-9 команд. Предложение уругвайцев вызвало шок у некоторых членов ФИФА.

Напомним, что ЧМ-2030 пройдет в Испании, Марокко и Португалии, а первые три матча состоятся в Уругвае, Парагвае и Аргентине. Ожидалось, что часть встреч отдадут Украине, однако позже нашу страну исключили из заявки.

Как сообщал OBOZ.UA, ФИФА собирается на чемпионате мира 2026 года, который пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике, провести первое в истории шоу во время перерыва финала турнира.

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