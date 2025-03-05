ФИФА анонсировала историческое новшество на чемпионате мира по футболу-2026

Международная федерация футбола (ФИФА) собирается на чемпионате мира 2026 года, который пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике, провести первое в истории шоу во время перерыва финала турнира. Решающий матч запланирован на 19 июля на "Метлайф Стэдиум" в Нью-Джерси. Это новшество станет важной вехой в истории самого крупного спортивного события на планете.

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"Мы рады представить эти уникальные мероприятия, которые сделают чемпионат мира 2026 года исключительным. Шоу во время перерыва и трансформация Таймс-сквер станут знаковыми моментами, которые будут запомнены не только футбольными болельщиками, но и всем миром", — отметил президент ФИФА Джанни Инфантино.

Кроме того, в финальные выходные турнира ФИФА планирует организовать незабываемое событие на Таймс-сквер, когда состоятся матч за третье место и финал. Эти два исторических матча, в которых примут участие лучшие игроки мира, станут кульминацией турнира. Болельщики смогут насладиться не только высоким уровнем футбольных сражений, но и уникальными развлекательными программами, подготовленными при участии известных артистов.

ФИФА выразила благодарность Global Citizen за помощь в организации мероприятий, а также подчеркнула важность сотрудничества с такими звездами, как Крис Мартин и Фил Харви из Coldplay, которые примут участие в создании незабываемой атмосферы на футбольных праздниках.

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Украины по футболу в 2025 году сыграет в плей-офф Лиги наций за право сыграть в элитном дивизионе турнира, а также поборется за выход на мировое первенство-2026. "Сине-желтые" также планируют провести несколько спаррингов, соперники по которым будут определены позже.

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