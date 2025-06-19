'Это ужас': чемпион ОИ потребовал применить силу против тех, кто 'поливает грязью' Путина, вспомнив Украину

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов возмутился тому факту, что Международная федерация хоккея (IIHF) отказалась поздравить россиян Сергея Бобровского и Дмитрия Куликова с победой в Кубке Стэнли. Он обвинил организацию в политизации спорта, повторив традиционные нелепые нарративы кремлевской пропаганды.

Видео дня

Об этом Тихонов заявил в комментарии порталу "ВсеПроСпорт". Приспешник диктаторского режима Владимира Путина и ярый Z-патриот также пришел в ужас от того, что пользователи интернета "поливают грязью" главаря российского террористического государства, призвав бороться с ними силой.

"Как только закончится украинская рапсодия, все встанет на свои места. Посмотрите, что творится в интернете, поливают грязью даже президента России, это ужас что. Американцы с Израилем бомбят вовсю, а все молчат. Причина того, что наших игроков не поздравили, исключительно политическая. Это слабость российских позиций. Ребят вычеркнули, а могут и Россию вычеркнуть из истории человечества, если мы дальше будем распускать сопли. Силу силой, никакой дипломатии. Только так нас буду уважать, как это было при Иосифе Сталине", – сказал в патриотичном угаре Тихонов.

Ранее европейский офис Национальной хоккейной лиги (НХЛ) довел россиян до истерики, вырезав из речи Александра Овечкина слово "русские".

Как сообщал OBOZ.UA, IIHF официально не допустила сборную России к Олимпийским играм 2026 года в Милане, заменив представителей агрессоров командой Франции.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!