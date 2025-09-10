'Это треш. Какой Волошин?' Милевский назвал главную ошибку Реброва в матче с Азербайджаном

Бывший футболист киевского "Динамо" Артем Милевский раскритиковал тренера сборной Украины Сергея Реброва за отказ вызывать Андрея Ярмоленко на стартовые матчи отбора к чемпионату мира-2026. Комментируя ничью "сине-желтых" с Азербайджаном, экс-нападающий отметил, что ветеран помог бы национальной команде.

Об этом Милевский заявил в комментарии таблоиду "Блик". По его словам, он не видит, кто бы мог сегодня заменить Реброва на посту главного тренера сборной, однако штаб "сине-желтых" допускает много кадровых промахов и игнорирует игроков, которые могли бы сделать результат.

"Я не знаю, что сейчас в голове у тренерского штаба. Ярмоленко им не нужен. Ребров сказал, что на его месте есть большая конкуренция. Ну какая, к черту, конкуренция на его позиции? Ну это трэш. Зубков может и слева сыграть, Цыганков вечно сломан. Волошин? Ребята, ну вы серьезно – какой Волошин? Ярмоленко мог спокойно выйти на 30-40 минут и помочь в этой ситуации. У него есть имя, соперники боялись бы его трогать. Андрюха бы точно что-то придумал с Азербайджаном и исполнил", – сказал Милевский.

Отметим, что после матча с Азербайджаном Ребров потребовал от болельщиков поддержать команду, которая "еще никуда не вылетела". А полузащитник Георгий Судаков назвал ничейный результат игры в Баку случайностью.

Как сообщал OBOZ.UA, футболисты сборной Украины устроили демарш после матча с Азербайджаном в отборе ЧМ-2026.

