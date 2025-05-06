'Это так, чтобы не шиковать'. Ризатдинова призналась, сколько тысяч долларов тратит на жизнь в Киеве

Бронзовая призёрка Олимпийских игр по художественной гимнастике Анна Ризатдинова рассказала, что ей хватает около 2 тысяч долларов в месяц на жизнь с сыном в Киеве. По словам 31-летней уроженки Симферополя, это "так, чтобы не шиковать", и значительная часть доходов уходит на быт и развитие бизнеса.

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"Да, это без излишеств. Киев дорогой. Даже просто сходить в ресторан – уже немало. Мы живём в своей квартире, но есть и другие траты: бензин, школа, продукты. На выходных мы с сыном ходим в кино или в Milk Bar – он это любит. Спортивные секции, одежда…" – дала Анна интервью Славе Демину.

Ризатдинова призналась, что в среднем зарабатывает около 5 тысяч долларов в месяц — в основном благодаря собственной академии и рекламе в соцсетях. Однако доход нестабильный: "Бывают месяцы, когда рекламы много, а бывают – вообще ничего".

При этом значительную часть денег она тратит на необходимые покупки, в том числе технику, мебель и ремонт.

"Смотри, я, например, заработала эти 5 тысяч. Конечно, я что-то могу себе позволить: заказать, купить. Одежда, еда, какие-то базовые вещи. Но при этом – вот видишь, у меня до сих пор нет ковра. В этом месяце куплю. Ещё мне не хватает трёх музыкальных колонок, каждая стоит по 8 тысяч гривен. То есть это такие расходы, которые, вроде бы, не обязательные, но они нужны. Мне бухгалтер всегда говорит: "Аня, нельзя так, надо направлять деньги с умом". А я если что-то нужно – беру и покупаю", – объяснила спортсменка.

В расходы также входят услуги косметолога и психолога: один приём у специалиста обходится в 100 долларов.

"То есть 4 тысячи гривен. И таких сеансов в месяц может быть несколько. Волосы, косметика – я в себя вкладываю. Не покупаю много вещей, даже украинские бренды – это тоже стоит немало. Ботекс во лбу", – отметила спортсменка.

Анна полностью потратила премию за олимпийскую медаль в размере 50 тысяч долларов и не делала финансовых инвестиций: "Жила на эти деньги, продавала что-то и выживала. Родители не помогали". Сейчас она планирует зарабатывать больше и в будущем вложиться в недвижимость.

"Когда есть ребёнок, ты иначе воспринимаешь ответственность. Сейчас у меня уже есть модель, как надо. Просто раньше я жила в иллюзии. А теперь всё по-другому", – подытожила Ризатдинова.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Анна выложила фотографию топлес, сопроводив его гидом по заведениям общественного питания Барселоны.

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