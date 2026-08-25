УкраїнськаУКР
русскийРУС

"Это потолок": главная соперница Магучих призналась, на какой риск пошла, чтобы победить украинку

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
2,5 т.
Олислагерс рассказала о новой тактике
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

Австралийская легкоатлетка Никола Олислагерс призналась, что в нынешнем сезоне кардинально изменила своих подход к исполнению прыжков в высоту. Главная соперница украинки Ярославы Махучих решила модифицировать свой разбег, что и повлияло на ее провальное выступление на этапе Бриллиантовой лиги в Хожуве.

Об этом Олислагерс рассказала в интервью "Суспильне Спорт". Действующая чемпионка мира объяснила, что на эксперименты с разбегом она пошла после того, как поняла необходимость выйти на новый уровень для прыжков на более высокие результаты.

Ярослава Магучих во время прыжка.
Магучих, Олислагерс и Паттерсон.

"В прошлом году мой разбег был очень стабильным. Независимо от того, был ли прыжок удачным или неудачным, я демонстрировала стабильную форму. Но я знала, что 2,04 метра – это потолок. Это была максимальная высота, которую я могла преодолеть с таким разбегом. Сейчас я пробую разные варианты, потому что верю, что могу прыгать выше – 2,05 и даже 2,06 метра. Но для этого нужны такие моменты, когда что-то не получается. Я знаю, что именно это, надеюсь, поможет мне найти ключ к тому, чтобы прыгать еще выше", – сказала Олислагерс.

Отметим, что на этапе Бриллиантовой лиги в Хожуве австралийка впервые с 2024 года не попала на подиум соревнований, пропустив вперед соотечественницу Элеанор Паттерсон и украинок Ирину Геращенко и саму Магучих, которая добыла "золото".

Никола Олислагерс.
Магучих выиграла этап в Польше

Как сообщал OBOZ.UA, сербская прыгунья в высоту Ангелина Топич прокомментировала свое неожиданное выступление на чемпионате Европы-2026, где не смогла побороться за медали.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!

Легкая атлетикаПрыжки в высотуЯрослава Магучих
Редакционная политика