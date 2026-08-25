"Это потолок": главная соперница Магучих призналась, на какой риск пошла, чтобы победить украинку

Австралийская легкоатлетка Никола Олислагерс призналась, что в нынешнем сезоне кардинально изменила своих подход к исполнению прыжков в высоту. Главная соперница украинки Ярославы Махучих решила модифицировать свой разбег, что и повлияло на ее провальное выступление на этапе Бриллиантовой лиги в Хожуве.

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Об этом Олислагерс рассказала в интервью "Суспильне Спорт". Действующая чемпионка мира объяснила, что на эксперименты с разбегом она пошла после того, как поняла необходимость выйти на новый уровень для прыжков на более высокие результаты.

"В прошлом году мой разбег был очень стабильным. Независимо от того, был ли прыжок удачным или неудачным, я демонстрировала стабильную форму. Но я знала, что 2,04 метра – это потолок. Это была максимальная высота, которую я могла преодолеть с таким разбегом. Сейчас я пробую разные варианты, потому что верю, что могу прыгать выше – 2,05 и даже 2,06 метра. Но для этого нужны такие моменты, когда что-то не получается. Я знаю, что именно это, надеюсь, поможет мне найти ключ к тому, чтобы прыгать еще выше", – сказала Олислагерс.

Отметим, что на этапе Бриллиантовой лиги в Хожуве австралийка впервые с 2024 года не попала на подиум соревнований, пропустив вперед соотечественницу Элеанор Паттерсон и украинок Ирину Геращенко и саму Магучих, которая добыла "золото".

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