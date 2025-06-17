'Это очень трудно': легенда 'Динамо' посоветовал Забарному не переходить в ПСЖ

Легендарный киевский динамовец Алексей Михайличенко посоветовал воспитаннику клуба Илье Забарного отказаться от перехода во французский "Пари Сен-Жермен". Бывший тренер "бело-синих" и сборной Украины отметил, что для 22-летнего центрального защитника было бы лучше продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

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Такое мнение Михайличенко выразил в интервью изданию "Украинский футбол". Олимпийский чемпион Сеула-88 и вице-чемпион Европы того же года, отметил, что у Забарного наилучшим образом складывает карьера в "Борнмуте", и для него идеальным был бы вариант с трансфером в более топовый английский клуб.

"Честно говоря, я хочу, чтобы Забарный остался в английской Премьер-лиге. Мне кажется, что это будет лучше для него. Думаю, к Илье должен быть интерес от хороших клубов АПЛ. Однако решать только ему. Я очень рад за Забарного. Мы иногда общаемся, я могу ему позвонить, спросить, как у него дела. Илья очень сильно прибавил в "Борнмуте" и играет на высоком уровне в английском чемпионате, а это очень трудно. У Забарного нет провалов. Да, он может в одном матче сыграть лучше, в другом хуже, но свою планку Илья никогда не опускает", – сказал Михайличенко.

Отметим, что Забарный ранее согласовал условия личного контракта с ПСЖ, однако у победителей последнего розыгрыша Лиги чемпионов возникли проблемы в переговорах с "Борнмутом".

СТАТИСТИКА ЗАБАРНОГО В "БОРНМУТЕ"

Украинский защитник перешел в клуб английской Премьер-лиги в январе 2023 года за 27 миллионов евро.

В составе "Борнмута" Забарный провел 86 матчей и забил один гол.

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно, сколько заработает киевское "Динамо" на трансфере Ильи Забарного из "Борнмута" в ПСЖ.

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