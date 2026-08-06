"Это будет провал": Саленко сказал, чего ждет от "Динамо" в матчах с азербайджанцами в Лиге конференций

Бывший футболист киевского "Динамо" Олег Саленко выразил уверенность в том, что команда Игоря Костюка не сможет доминировать над азербайджанским "Карабахом" в первом матче квалификационного раунда Лиги конференций. Рекордсмен чемпионата мира по количеству голов в одной игре также назвал провалом возможный вылет "бело-синих" из еврокубков уже летом.

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Такое мнение Саленко озвучил в комментарии порталу Meta. Экс-нападающих сборных Украины и России подчеркнул, что только участие в континентальных турнирах ведет к прогрессу и росту уровня футболистов, поэтому динамовцам нужно сделать все для выхода в плей-офф отбора Лиги конференций.

"Динамо" сейчас находится в непонятном состоянии. Киевлянам просто жизненно необходимо побеждать. Игроки "Динамо" не готовы к интенсивной игре на протяжении 90 минут. Не стоит забывать и о проблемах "бело-синих" в обороне. Невыход в плей-офф? Это будет провал на европейской арене, ведь чемпионат только начинается. Команда формируется, но для качественного роста крайне необходимо участвовать в еврокубках, там уровень соперников выше, даже в Лиге конференций. Только так можно прогрессировать", – сказал Саленко.

Напомним, первый матч "Динамо" – "Карабах" в отборе к Лиге конференций пройдет 6 августа. Искусственный интеллект дал прогноз на результат противостояния "бело-синих" с бакинцами.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший футболист киевского "Динамо" Артем Милевский ответил игрокам команды, которые жалуются на критику.

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