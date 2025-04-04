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"Если Усик оставит все пояса..." Назван идеальный момент для камбэка Кличко

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
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'Если Усик оставит все пояса...' Назван идеальный момент для камбэка Кличко

Легендарный Владимир Кличко (64-5-0-1, 54 КО) мог бы вернуться на профессиональный ринг после того, как закончит карьеру Александр Усик (23-0, 14 КО). Это создало бы идеальные условия для украинца, чтобы побороться за один из чемпионских поясов, которые освободил бы его соотечественник.

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Такое мнение выразил известный украинский супертяж Цотне Рогава (10-0, 7 КО) в интервью порталу vringe.com. По словам 31-летнего боксера, Кличко-младший может составить конкуренцию лучшим представителям королевского дивизиона даже в 49 лет, так как его стиль очень изматывает соперников.

"Если Усик оставит все пояса..." Назван идеальный момент для камбэка Кличко

"Если Усик оставит все пояса через два боя, как он ранее заявлял… Есть шансы. Владимир ведь себя держит в форме. И у него подходящий стиль бокса. У него ведь не "открытый" бокс, а такой умный, безопасный. Мучает соперников передней рукой, в клинче давит. Не мне это говорить. Потому что он – легенда бокса. Но у него такой стиль, что шансы у него есть. Если бы Усик оставил вакантными все пояса, то за какой-то из титулов он бы мог подраться. Не знаю только, с кем именно. Но потягаться мог бы", – сказал Рогава.

"Если Усик оставит все пояса..." Назван идеальный момент для камбэка Кличко
Владимир Кличко и Александр Усик

Кличко-младший провел свой последний бой в апреле 2017 года, когда проиграл техническим нокаутом Энтони Джошуа (28-4, 25 КО). До этого он уступил единогласным решением судей Тайсону Фьюри (34-2-1, 24 КО). Украинец и британец должны были провести реванш, но соперник Кличко отказался от него и освободил все пояса.

"Если Усик оставит все пояса..." Назван идеальный момент для камбэка Кличко

Ранее стал известен боксер, с которым украинец может выйти на ринг – его он уже побеждал в 2014 году. Отметим, что промоутер Усика Александр Красюк также назвал невозможным поединок его клиента против Владимира. Это не помешало болельщикам назвать своего победителя боя Усик – Кличко.

"Если Усик оставит все пояса..." Назван идеальный момент для камбэка Кличко

Как сообщал OBOZ.UA, Владимир Кличко откровенно рассказал, что с ним произошло во время боя с Энтони Джошуа.

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