'Если Усик оставит все пояса...' Назван идеальный момент для камбэка Кличко

Легендарный Владимир Кличко (64-5-0-1, 54 КО) мог бы вернуться на профессиональный ринг после того, как закончит карьеру Александр Усик (23-0, 14 КО). Это создало бы идеальные условия для украинца, чтобы побороться за один из чемпионских поясов, которые освободил бы его соотечественник.

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Такое мнение выразил известный украинский супертяж Цотне Рогава (10-0, 7 КО) в интервью порталу vringe.com. По словам 31-летнего боксера, Кличко-младший может составить конкуренцию лучшим представителям королевского дивизиона даже в 49 лет, так как его стиль очень изматывает соперников.

"Если Усик оставит все пояса через два боя, как он ранее заявлял… Есть шансы. Владимир ведь себя держит в форме. И у него подходящий стиль бокса. У него ведь не "открытый" бокс, а такой умный, безопасный. Мучает соперников передней рукой, в клинче давит. Не мне это говорить. Потому что он – легенда бокса. Но у него такой стиль, что шансы у него есть. Если бы Усик оставил вакантными все пояса, то за какой-то из титулов он бы мог подраться. Не знаю только, с кем именно. Но потягаться мог бы", – сказал Рогава.

Кличко-младший провел свой последний бой в апреле 2017 года, когда проиграл техническим нокаутом Энтони Джошуа (28-4, 25 КО). До этого он уступил единогласным решением судей Тайсону Фьюри (34-2-1, 24 КО). Украинец и британец должны были провести реванш, но соперник Кличко отказался от него и освободил все пояса.

Ранее стал известен боксер, с которым украинец может выйти на ринг – его он уже побеждал в 2014 году. Отметим, что промоутер Усика Александр Красюк также назвал невозможным поединок его клиента против Владимира. Это не помешало болельщикам назвать своего победителя боя Усик – Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, Владимир Кличко откровенно рассказал, что с ним произошло во время боя с Энтони Джошуа.

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