'Еще нужно заслужить'. У футболиста сборной Украины возникли проблемы в Италии

Новый главный тренер "Дженоа" Даниеле Де Росси объяснил, почему украинский полузащитник Руслан Малиновский не сыграет в предстоящем матче против "Фиорентины". Помимо дисквалификации, специалист дал понять, что место в основе Малиновскому еще предстоит заслужить.

Видео дня

Перед дебютным поединком во главе "Дженоа" Де Росси отметил, что уважает Малиновского как игрока, однако не гарантирует ему постоянного места в составе.

"Он точно не выйдет на поле. Ему еще нужно заслужить место в команде, хотя я всегда высоко его оценивал, даже когда он был соперником. Но тот, кто сыграет вместо него, проведет свой матч", – сказал итальянец в интервью TUTTOmercatoWEB.

32-летний полузащитник сборной Украины пропустит встречу с "Фиорентиной" из-за дисквалификации: в предыдущем туре против "Сассуоло" он получил пятую желтую карточку в сезоне Серии А.

Матч "Дженоа" – "Фиорентина" состоится в воскресенье, 9 ноября, в 16:00. Для Де Росси эта игра станет первой после назначения главным тренером генуэзского клуба 6 ноября.

Как сообщал OBOZ.UA, Малиновский перешел в "Дженоа" в середине августа 2023 года. С того времени сыграл за клуб из Генуи 50 матчей во всех турнирах. Забил 5 голов и отдал 6 результативных передач.

Напомним, что в сентябре 2024-го Малиновский серьезно повредил голеностоп в матче против "Венеции" в чемпионате Италии. На 48-й минуте 31-летний футболист сборной Украины пошел в неудачный подкат, в результате чего у него сильно вывернулась нога.

11 октября стало известно, что Жмеринская громада в Винницкой области решила не переименовывать улицу Малиновского в селе Почапинцы, официально названную в честь советского маршала Родионa Малиновского, несмотря на требования закона о декоммунизации. В официальном ответе от местных властей улица якобы названа в честь футболиста Руслана Малиновского.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!