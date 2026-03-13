Эпичный финиш и разница 0,2 секунды: украинский биатлонист драматично проиграл 'золото' Паралимпиады

Украинский биатлонист Григорий Вовчинский невероятно обидно упустил золотую медаль Паралимпийских игр 2026 года, которые сейчас проходят в Италии. Наш соотечественник до последнего лидировал в гонке спринте-пасьюте, однако в итоге довольствовался лишь вторым местом, уступив победителю две десятых секунды.

Вовчинский, который пробился в финал с третьим временем, уверенно шел по дистанции. После стрельбы на втором огневом рубеже опытный украинец, для которого Игр-2026 стали пятыми в карьере, вышел на трассу лидером, опережая представителя Китая Цзяюнь Цая.

Однако на заключительном круге Григорий потерял в скорости и в итоге на финише в эпичной борьбе с китайцем пересек финишную ленточку на 0,2 секунды позже. 37-летнгий Вовчинский добыл свою первую медаль на турнире в Милане. Всего же в его активе три золотых, четырех серебряных и три бронзовых награды Паралимпиад.

Отметим, что 13 марта украинские спортсмены шесть раз поднимались на подиум. Кроме Вовчинского "серебро" выиграли биатлонисты Тарас Радь, Ирина Буй и Александр Казик, а "бронзу" – Александр Ковалевский и Александра Кононова.

