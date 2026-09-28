Джошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция боя
Джошуа и Фьюри подерутся в Кардиффе
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (35-2-1, 24 КО) и другой экс-обладатель титулов в дивизионе Энтони Джошуа (30-4, 27 КО) встретятся в ринге в бою за звание "короля Великобритании". Боксеры после многомесячных переговоров договорились о проведении долгожданного поединка, который назначен на начало зимы.
ДАТА БОЯ ДЖОШУА – ФЬЮРИ
Шоу пройдет на стадионе Principality Stadium в столице Уэльса Кардиффе. Датой грандиозного противостояния одних из сильнейших супертяжей в истории выбрана пятница, 11 декабря.
Джошуа та Ф’юрі битимуться 11 грудня.
Источник: Matchroom Boxing
ВРЕМЯ БОЯ ДЖОШУА – ФЬЮРИ
Точное время выхода боксеров на ринг и начало боя будет объявлено позже. Однако можно предположить, что этого не произойдет раньше 01:00 субботы, 12 декабря, по киевскому времени. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию бокса Джошуа – Фьюри.
ПРОГНОЗ НА ДЖОШУА – ФЬЮРИ
Фаворитом британского дерби считается Цыганский король, как называют Фьюри. Ставки на его победу принимаются с коэффициентом 1,50. А успех Джошуа оценивается котировкой 2,50.
Ентоні Джошуа
Тайсон Ф'юрі
Источник: Netflix
ГДЕ СМОТРЕТЬ ДЖОШУА – ФЬЮРИ
Эксклюзивным транслятором поединка стал американский видеосервис Netflix. Это означает, что прямой эфир из Кардиффа будет доступен и в Украине.
АНДЕРКАРТ БОЯ ДЖОШУА – ФЬЮРИ
Список разогревочных поединков появится позже...
Ентоні Джошуа та Олександр Усик.
Как сообщал OBOZ.UA, Всемирная боксерская ассоциация (WBA) выставила свой чемпионский пояс на кон боя Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри, унизив россиянина Мурата Гассиева.
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