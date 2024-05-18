Усик удивлял халатом из 'Красной жары', а Фьюри косил под мафию: самые стильные и оригинальные наряды чемпионов

И украинский чемпион супертяжелого веса Александр Усик (21-0, 14 КО), и британский обладатель пояса WBC Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) любят эффектные выходы на публику и имеют свой собственный стиль в одежде. Фанаты и "доброжелатели" вовсю обсуждают их оригинальные костюмы, стильные вышиванки и даже халаты.

Накануне боя за все чемпионские пояса в супертяжелом весе, который состоится 18 мая в Саудовской Аравии, OBOZ.UA собрал все самые яркие наряды боксеров.

ДЖОКЕР. Усик произвел неизгладимое впечатление на пресс-конференции перед первым титульным боем с британцем Энтони Джошуа, появившись перед СМИ в ярком костюме злодея Джокера из одноименного психологического триллера режиссера Тодда Филлипса. А дополнила эффектный образ черная маска.

"Кто говорит, что под Джокера? Во-первых, у него в фильме были белые носки, а у меня их не было. И у него не было галстука. И цвет моего костюма был немного краснее – как шаровары одного из кошевых атаманов. А внутри был "парубок лисий, такий гарний!", – шутил Усик после боя.

ДЖЕНТЛЬМЕНЫ. Видимо, под впечатлением от кинохита Гая Ричи "Джентльмены", который вышел в конце 2019 года, Александр обзавелся клетчатым костюмом, который был в тренде в 2020 году. В нем он щеголял на вечере бокса, организованного своей промоутерской компанией.

А еще более оригинально смотрелся "джентльменский" костюм Усика под обувь разного цвета.

ВЫШИВАНКИ И КОСТЮМЫ. За годы в боксе у Александра скопилась большая коллекция вышиванок и других элементов украинского национального костюма. Особенно запомнился образ настоящего казака перед боем с британцем Энтони Джошуа.

Боксер ухитряется преображать даже строгие костюмы. Черный смокинг, вышитый красными цветами, пришелся по душе многим фанатам Усика и собрал большое количество лайков. Такая себе классика с национальным колоритом.

ВЕСЕЛЫЕ ТРЕНИКИ. Особняком стоит тренировочная экипировка боксера – пестрые, узорчатые обтягивающие шорты или лосины и повязка в тон. Сначала они вызывали улыбку, а иногда становились и поводом для шуток, но со временем все свыклись с таким оригинальным выбором.

ХАЛАТ В НЬЮ-ЙОРКЕ. Настоящий фурор в свое время произвел вязаный халат Усика, в котором он разгуливал по Нью-Йорку перед боем своего кума Василия Ломаченко и Ричарда Комми в декабре 2021 года. А дополняла образ меховая шапка.

Кто-то из подписчиков в Instagram увидел в этом мотивы СССР и Арнольда Шварценеггера из фильма "Красная жара", кто-то – почтальона Печкина и "Простоквашино", а кто-то написал, что Александр выглядит очень мощно и даже просили контакт дизайнера. "Реально смешно и прикольно", "прикид уровня "царь бокса", "Усик на стиле", – также писали болельщики.

ШАПКИ. Отдельным пунктом стоит тяга Усика к головным уборам. Еще во время Олимпиады-2008 в Пекине Александр обзавелся одеждой с китайским колоритом. Вот только затеряться в толпе в шляпе с такими косами ему явно не удалось. Да он и не пытался, вызывая улыбку местных жителей.

Также в гардеробе украинского боксера есть всевозможные шапки, кепи, шляпы и бейсболки – начиная от меховых и спортивных и заканчивая слегка гангстерскими.

БЭТМЕН И МАФИЯ. Тайсон на публику выходит в ярких нарядах, которые ему придумывает директор бренда Claudio Lugli Навид Салимиан. Это сотрудничество началось в 2015 году во время подготовки британца к бою с Владимиром Кличко. Дизайнеру позвонили и спросили, знает ли он Тайсона Фьюри?

Навид следил за миром бокса, поэтому знал это имя, а также ранее сотрудничал со спортсменами, и получил заказ на костюм, но его нужно было сделать всего за 18 часов.

За прообраз для наряда Навид взял "Крестного отца" Дона Карлеоне: "Я начал изучать Тайсона, его личность, и у меня возникла идея, связанная с боссами мафии Доном Корлеоне или Тони Сопрано. И я выбрал эти смелые клетчатые ткани с жилетом покроя 1950-х годов. Получилась классика с небольшими изменениями".

Из-за того, что манжеты были короче на семь сантиметров, дизайнеру дали еще 48 часов, но он все сделал вовремя, поэтому сильно удивился, когда британец пришел к Кличко в образе Бэтмена: "Все это было, думаю, частью его уловки. Он хотел прийти в костюме Бэтмена, сбить противника с толку, а потом вернуться в костюме Брюса Уэйна. И тогда я понял, что у этого парня есть юмористическая сторона. У него такая индивидуальность и чертовски много харизмы".

КОПИЯ МАКГРЕГОРА. Один из самых известных нарядов – своего рода копия легендарного костюма бывшего чемпиона UFC Конора Макгрегора с мелкими надписями по всему костюму. В нем ирландский боец пришел на пресс-конференцию перед боем с непобедимым американским боксером Флойдом Мейвезером.

Только вместо "Fuck you" вдоль костюма Тайсона были принты его фирменной фразы "You big dosser" ("Ты большой бомж" – Авт.) с различными шрифтами, адресованная Деонтею Уайлдеру. Салимиан позже признал, что это была дань уважения Макгрегору. Но они создали такой фасон для игр разума с Уайлдером.

КОСТЮМ-ЛИЦО. К запоминающимся нарядам Фьюри, безусловно, относится костюм, который демонстрирует все выражения лица британского чемпиона. Например, грустное, счастливое, решительное, сосредоточенное, а поверх принта были наложены цитаты Тайсона о ментальном здоровье.

"Когда он приехал в Лас-Вегас на поединок с Деонтеем Уайлдером, мы хотели использовать эту возможность, чтобы подчеркнуть, что Тайсон выступает за сохранение ментального здоровья. Это важная часть его наследия как на ринге, так и за его пределами", – рассказывал Салимиан.

НА ТРОНЕ. Перед третьим поединком с Деонтеем Уайлдером Фьюри заказал костюм с собственным изображением. На пиджаке были напечатаны моменты второго боя с американцем: пафосный выход Тайсона в ринг на троне, в мантии и короне, а затем празднование победы с поясами.

"Там я на троне, там я одет в королевский костюм, там я с поясом, который выиграл. Это костюм на память, как Деонтею Уайлдеру надрали задницу", – считает Фьюри.

ЦЫГАНСКИЙ КОРОЛЬ. Кроме классических костюмов в клетку, Фьюри просил шить для него яркие наряды с оригинальными узорами. Например, костюм с эмблемой пояса WBC, в котором он явился на пресс-конференцию перед третьим боем с Деонтеем Уайлдером.

"Я надевал на него много одежды, а он говорил: "Нав, это недостаточно громко. Она должна быть смелее, ярче, красочнее. Я – Цыганский король, я иду на телевидение, я должен украсть шоу", – рассказывал Салимиан про подбор узоров для боксера.

ВСЕ ЧЕМПИОНЫ. Перед боем с Томом Шварцом Салимиан сшил для неугомонного британца костюм с изображением чемпионов мира по боксу в тяжелом весе, вставленных в 1910 рамок, которые напоминали сигаретные карточки.

"Мы сделали костюм с принтом, которого я еще нигде не видел в боксе. За основу мы взяли чемпионов мира в тяжелом весе, которыми восхищается Тайсон. И потом рисовали все вручную", – вспоминал Салимиан.

ЦВЕТЫ, ЦВЕТЫ. Также Тайсон любит растения и пестрые узоры. Так, на 90-летие своего американского промоутера Боба Арума Фьюри прилетел в Нью-Йорк в черном костюме с яркими розами.

Эффектно выглядел британский чемпион и перед поединком с бывшим чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну. Из Цыганского короля Фьюри перевоплотился в римского легионера.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что болезненный и "старый" Усик переписал историю бокса: как крымский сорвиголова шел к бою за абсолют, поставив крест на футбольной карьере.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!