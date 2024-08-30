Две команды из Рима: 'Динамо' узнало соперников в Лиге Европы

Киевское "Динамо" узнало восемь команд, с которыми сыграет в основной сетке Лиги Европы, которая с нынешнего сезона пройдет в новом формате. Соперники "бело-синих" стали известны по итогам церемонии жеребьевки, которая состоялась в Монако.

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Украинцы сыграют с итальянскими "Ромой", цвета которой защищает форвард нашей национальной команды Артем Довбик, и "Лацио", венгерским "Ференцварошем", испанским "Реал Сосьедадом", турецким "Галатасараем", чешской "Викторией", немецким "Хоффенхаймом" и латвийским РФШ.

Отметим, что количество участников Лиги Европы увеличилось с 32 до 36, а команды не разбиты на разные группы. Результаты будут записываться в общую таблицу, а по итогам восьми туров определяться участники 1/8 финала (1-8 места) и стыковых матчей (9-24 места).

Каждая команда проведет восемь поединков против восьми разных соперников – по четыре дома и в гостях. Турнир стартует 25-26 сентября.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне своих соперников в обновленной Лиге чемпионов узнал донецкий "Шахтер".

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