Два погибших пилота и раненые зрители: почему разбился один из лучших автогонщиков в истории, а организаторов подозревали в сокрытии

32 года назад на трассе в Имоле случилась одна из самых громких трагедий в истории Формулы-1. Во время Гран-при Сан-Марино в возрасте 34 лет погиб трехкратный чемпион мира, легендарный бразилец Айртон Сенна, пилотировавший "Уильямс". После этого третий этап сезона 1994 года вошел в историю Королевских гонок, как "черный уикенд".

О том, что гран-при Сан-Марино не принесет ничего хорошего, стало понятно еще во время тестов, когда взлетел в воздух "Джордан" Рубенса Баррикелло, который был протеже Сенны. Пилот сломал нос и ребро и оказался в больнице.

А на следующий день во время квалификации у Роланда Ратценбергера оторвался кусок антикрыла. В скоростном вираже его болид потерял управление, вылетел с трассы и ударился о железный ограничитель. Через час пилот умер.

Многие говорили о том, что гонку следует отложить. И сам Айртон Сенна на пресс-конференции сказал, что если бы его воля, он поступил бы именно так: "Здесь трусов нет, все понимают, за что получают деньги. Но одно дело рисковать, а другое – идти на верную смерть. А у меня очень плохое предчувствие".

Накануне гонки, которая состоялась 1 мая 1994 года, Сенна заработал 65-й поул в карьере, поэтому начинал последний заезд в своей жизни с лидирующей позиции. В первом же повороте Имола произошла авария с участием Педро Лами на "Лотус" и Юрки Ярвы Лехто на "Беннетоне". Обломками разлетевшихся болидов были ранены трое зрителей. Один из них, получивший самые тяжелые травмы, впоследствии впал в кому.

На трассу тут же выехала машина безопасности, за которой гонщики ехали шесть кругов. На седьмом круге при входе в поворот Williams FW16 Айртона соскочил с гоночного полотна и на скорости 218 км/ч разбился о бетонную стену. Обломки машины разлетелись на несколько метров, но сам пилот оставался в кабине до прибытия медиков.

Как оказалось, после пятничных тестов Сенна пожаловался, что руль располагается слишком близко к панели управления и это создает ему некоторые неудобства. Механики увеличили расстояние, вварили тонкостенную трубу. По одной из версий, во время гонки в месте сварки произошел надлом, вследствие чего на седьмом круге болид стал неуправляемым.

Медики на трассе пытались действовать оперативно, за пострадавшим гонщиком прилетел вертолет. Но все было напрасно. С трудом сняв шлем профессор Уоткинс провел тест, который подтвердил серьезность травмы головы.

Из носа легендарного гонщика сочилась кровь вперемешку с мозговой жидкостью, была разорвана височная артерия и раздроблен череп над правым глазом. Когда Сенну достали из обломков машины, он практически не подавал признаков жизни, из-за чего ему пришлось сделать трахеостомию.

В больнице оказалось, что при ударе о стену один из кусков подвески болида смял шлем и втиснул внутрь часть лба Айртона, а другой пробил визор прямо над правым глазом и проткнул его череп, после чего стало ясно, что мозг Сенны мертв и шансов на выход из комы нет. В 18:40 была официально констатирована смерть "Человека дождя", как прозвали гонщика журналисты.

Интересно, что после того как Сенну увезли в больницу, гран-при возобновили и в ней победил Михаэль Шумахер. А некоторые медики и гонщики считают, что Сенна умер сразу же после аварии и его транспортировка в больницу была бессмысленной – организаторы гонки якобы пошли на это потому, что, объявив о смерти пилота немедленно, было бы неэтично возобновлять соревнования, и организаторы, в частности FIA, понесли бы серьезные убытки.

В рукаве комбинезона Сенны был найден испачканный кровью австрийский флаг. Видимо, Сенна собирался посвятить свою победу погибшему за день до этого Ратценбергеру, хотя никому не сказал об этом.

Остатки машины Айртона после судебного разбирательства были возвращены команде "Уильямс" и уничтожены. Бразильское правительство объявило трехдневный траур. В день похорон Сенны в Сан-Паулу траурную процессию сопровождали несколько миллионов человек. А гроб нес давний соперник легенды автоспорта Ален Прост.

