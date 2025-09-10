Для России и Беларуси ввели новый запрет в олимпийском отборе по фигурному катанию

Международный союз конькобежцев (ISU) подтвердил, что во время квалификационного турнира по фигурному катанию к Олимпийским играм 2026 года поднимать флаги Российской Федерации и Беларуси (включая любые современные или исторические версии) запрещено. Такой запрет распространяется на все зоны, контролируемые организатором — от арены соревнований до вспомогательных площадок.

Видео дня

В отборе, который пройдет в Пекине с 17 по 21 сентября 2025 года, российские спортсмены будут участвовать исключительно в нейтральном статусе AIN (Individual Neutral Athletes). В число участников от России вошли Аделия Петросян и Пётр Гуменник, их запасными указаны Алина Горбачёва и Владислав Дикиджи.

Это решение стало частью более широкой политики ISU, адаптированной под рекомендации Международного олимпийского комитета (IOC). Кроме запрета на флаги и символику, участники и сопровождающие лица проходят строгий скрининг, включая проверку публичных высказываний и возможных связей с военными структурами, а также подлежат антидопинговому надзору Inside ISU.

Сами Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Италии, в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Предварительный состав Украины на завершающий отбор на Олимпиаду-2026:

Одиночное катание – мужчины: Кирилл Марсак (запасные – Иван Шмуратко, Вадим Новиков), женщины: София Григоренко (запасная – Таисия Спесивцева)

Спортивные пары – София Голиченко / Артем Даренский

Танцы на льду – Зои Ларсон / Андрей Капран (запасные – Мария Пинчук / Никита Погорелов)

Окончательное решение по составу будет принято по результатам международного турнира в Бергамо (Италия), который состоится 11-14 сентября.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!