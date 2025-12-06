'Динамо' добыло первую победу с новым тренером. Видео

Киевское "Динамо" обыграло "Кудривку" в гостевом поединке 15-го тура Премьер-лиги Украины. Матч на столичной "Оболонь Арене" завершился со счетом 1:2.

Видео дня

Исполняющий обязанности главного тренера "Динамо" Игорь Костюк добыл первую победу с командой, прервав серию из четырех поражений подряд.

Гости уверенно начало встречу в гостях и еще в стартовой четверти часа обозначило преимущество за счёт контроля мяча и высокой активности флангов. Уже на 10-й минуте киевляне открыли счёт: Яцик прострелил справа, мяч оказался у Караваева, который отпасовал на Пихальонка. Тот мощным ударом из-за штрафной отправил мяч точно в дальний нижний угол, сделав 0:1.

После гола рисунок игры не изменился: "Динамо" продолжало давить, а Кудривка делала ставку на контратаки и стандартные ситуации. Первый реальный момент хозяев возник на 36-й минуте, когда после передачи Сторчоуса Рогозинский пробил с острого угла, но в створ не попал. Ответ киевлян оказался результативным: на 38-й минуте Караваев забросил мяч в зону на Волошина, тот перекинул Яшкова, а Пономаренко фактически занёс мяч в ворота с линии и увеличил преимущество до 0:2.

Второй тайм хозяева начали активнее. Кудривка постепенно подняла линии, а "Динамо" стало больше играть на контратаках. На 66-й минуте команда сумела вернуться в игру: Нагнойный пробивал в касание после рикошета, и мяч влетел в ворота Нещерета. VAR проверял возможный офсайд у Овусу, но взятие ворот было подтверждено, 1:2.

После гола Кудривка пыталась навязать давление через фланги, однако создание моментов давалось с трудом: до конца игры отдельными эпизодами угрозы "Динамо" возникали только со стандартов и дальних ударов. Киевляне же могли спокойно закрывать матч раньше, но Герреро в концовке не реализовал выход один на один. В компенсированное время хозяева бросили вперёд даже вратаря Яшкова, но спасти матч не удалось.

В турнирной таблице УПЛ "Динамо" поднялось на 5-е место (23 очка). Черкасский ЛНЗ и донецкий "Шахтер" делят первую строчку (30 баллов).

Несколькими часами ранее футболист ЛНЗ Денис Кузык забил фантастический "потусторонний" гол в поединке с "Оболонью".

