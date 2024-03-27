Что творилось в раздевалке сборной Украины после победы над Исландией. Появилось видео

Футболисты сборной Украины не скрывали своих эмоций после победы над командой Исландии. Медиасервис Megogo опубликовал видео из раздевалки нашей команды сразу после финального свистка.

Поздравить футболистов пришел глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко. Андрей Николаевич обнялся с каждым игроком, поблагодарив его за результат.

Было видно, что несмотря на усталость, парни очень довольны итоговым счетом на табло.

Также в кадре промелькнули те футболисты, которые так и не вышли на замену - Анатолий Трубин, Николай Шапаренко, Георгий Бущан. По выражению их лиц можно было понять, что они жалеют, что не смогли принять участие в поединке и напрямую прикоснутся к триумфу.

Как сообщал OBOZ.UA, финальный поединок отбора на чемпионат Европы по футболу-2024 Украина – Исландия на арене в польском Вроцлаве завершился со счетом 2:1.

Несмотря на то, что "желто-синие" пропустили первыми они смогли переломить ход поединка во втором тайме. Сперва хавбек испанской "Жироны" Виктор Цыганков сравнял счет, а затем полузащитник лондонского "Челси" Михаил Мудрик оформил необходимый результат.

Украина в четвертый раз подряд вышла на континентальное первенство. На Евро-2024 наша команда сыграет в группе Е со сборными Бельгии, Словакии и Румынии.

Комментируя успех команды главный тренер Сергей Ребров признался, что победа далась его парням очень непросто.

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