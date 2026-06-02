ЧМ-2026. Группа С: календарь, расписание матчей, результаты и турнирная таблица

В США, Мексике и Канаде 11 июня по 19 июля состоится главное футбольное событие нынешнего года – чемпионат мира. Впервые в истории в первенстве планеты примут участие сразу 48 команд, который будут разбиты аж на 12 групп.

Одним из самых ярких по составу стал квартет C, где собрались представители разных континентов. Разумеется, главным хедлайнером является пятикратный чемпион мира Бразилия. "Селесао" будут противостоять марокканцы, шотландцы и гаитяне.

Любопытно, что на ЧМ-98 Бразилия, Марокко и Шотландия также играли в одной группе. Тогда латиноамериканцы набрали шесть очков, европейцы – пять, африканцы – четыре.

РАСПСИАНИЕ МАТЧЕЙ ГРУППЫ С ЧМ-2026

14 июня, 01:00. Бразилия – Марокко

14 июня, 04:00. Гаити – Шотландия

20 июня, 01:00. Шотландия – Марокко

20 июня, 03:30. Бразилия – Гаити

25 июня, 01:00. Шотландия – Бразилия

25 июня, 01:00. Марокко – Гаити

Согласно регламенту гарантированную путевку в 1/16 финала получат две первые команды группы. Еще одна сборная будет дожидаться окончания первого раунда мундиаля – для выхода в плей-офф нужно стать одной из восьми лучших сборных среди тех, которые станут третьими.

