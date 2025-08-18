'И этот человек лицо нашего спорта?' Магучих довела до истерики двукратную чемпионку России

Двукратная чемпионка России по прыжкам в высоту Мария Качанова возмутилась категоричной позицией Ярославы Магучих в отношении страны-агрессорки и ее представителей. 23-летняя спортсменка нелепо раскритиковала украинскую легкоатлетку за ее резкие высказывания в адрес РФ.

Об этом Качанова заявила в интервью порталу Чемпионат.com. Уроженка Ленинградской области, делая вид, что негативное отношение украинцев к россиянам является необоснованным, потребовала от Магучих уважения к представителям РФ, которые "просто люди".

"В моём понимании это некрасиво и глупо. Некрасиво, когда человек, который продвигает вид, всю лёгкую атлетику, порой дает комментарии, не очень фильтруемые. Допустим, был комментарий в сторону Лены Куличенко в стиле: "Патлы все повырываю". Я читаю, сижу и думаю: "Господи, и этот человек является лицом нашего вида спорта?". Это ужасно. Нельзя такие вещи говорить, когда на тебя все ориентируются, дети на тебя смотрят. Как можно до этого дойти? Мы все просто люди", – сказала Качанова.

В июне 2024 года в интервью OBOZ.UA Магучих резко отреагировала на допуск к международным турнирам россиянки Елены Куличенко, которая прячется под флагом Кипра. "Если бы она даже шла на контакт, то я с ней точно не пойду. Скорее там патлы повырываю. Поэтому нет", – с улыбкой рассказала Ярослава.

Как сообщал OBOZ.UA, в минувшую пятницу, 15 августа, Ярослава Магучих выиграла этап Бриллиантовой лиги побив рекорд другой украинки Юлии Левченко.

