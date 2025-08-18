'Делали вид, что русский не понимают. Обидно': соперница Магучих из РФ пожаловалась на украинок

Двукратная чемпионка России по прыжкам в высоту Мария Качанова пожаловалась на то, что украинские соперницы не хотят с ней общаться. 23-летняя уроженка Ленинградской области отметила, что наши соотечественницы, а также представительницы балтийских стран "делали вид, что русский не понимают".

Об этом Качанова рассказала в интервью порталу Чемпионат.com. Легкоатлетка из страны-агрессорки, сделав вид, что не понимает причин бойкота россиян со стороны украинок, назвала обидным, несправедливым и некорректным такое отношение наших соотечественниц.

"Со мной украинки не разговаривали, делали вид, что русский не понимают. Это было обидно. На юношеской Олимпиаде был странный момент, я просто не поняла, что сказал судья, он быстро пробормотал с акцентом на английском. Я подошла у нее спросить, потому что больше русскоговорящих у нас в секторе не было, она не то чтобы проигнорировала, а сказала что-то на украинском. Я стою и думаю: "Ну я же нормально попросила, я ничего не понимаю..." Были такие вещи принципиальные, эстонцы тоже делали вид намеренно, что русский не знают, много кто так делал", – сказала Качанова.

До этого эта россиянка раскритиковала Ярославу Магучих за негативное отношение к представительницам РФ.

