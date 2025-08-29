Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов внезапно назвал логичным отстранение российских биатлонистов от ОИ-2026 в Милане. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина обвинил в ситуации руководителей этого вида спорта в РФ.

Об этом Тихонов заявил в интервью порталу Odds.ru. По его словам, в решении Международного союза биатлонистов (IBU) нет ничего удивительного, так как страна-агрессор не делает ничего для того, чтобы восстановить свои права и влияние в организации.

"И правильно сделали, что не допустили. Потому что мы бездействуем, ни с кем не договариваемся, ни с кем не встречаемся. Главная причина в том, что с нами никто не считается. Авторитет мы потеряли давно, когда была бесконтрольная ситуация с допингом. Отовсюду выгнали, никого так не принижали, как нас. Так что удивляться нечему, нас же никто не восстановил до сих пор, вот мы и хлебаем", – сказал Тихонов.

Ранее тренер сборной РФ Артем Истомин отмечал, что его штабу и биатлонистам "поступило распоряжение" вести подготовку к ОИ-2030 во Французских Альпах. В свою очередь, пропагандист Дмитрий Губерниев выражал уверенность в том, что в Милане-2026 не выступят и российские лыжники.

Как сообщал OBOZ.UA, сборная России по биатлону "оказалась в полном дер*ме" после того, как она осталась без экипировки высокого качества.

