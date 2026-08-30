"Челси" подписал "самого ненавистного" вратаря Аргентины, угодившего в грандиозный скандал на ЧМ-2022

"Челси" объявил о переходе аргентинского вратаря Эмилиано Мартинеса из "Астон Виллы". 33-летний голкипер, чемпион мира 2022 года, заключил с лондонским клубом трехлетний контракт.

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Мартинес присоединился к "Челси" после шести сезонов в составе "Астон Виллы", за которую провел 256 матчей во всех турнирах. В мае аргентинец вместе с бирмингемским клубом выиграл Лигу Европы.

"Я рад быть в этом футбольном клубе. Переход в "Челси" был легким решением для меня и моей семьи. Я очень счастлив и не могу дождаться начала работы", – сказал Мартинес.

Вратарь также отметил, что рассчитывает бороться за трофеи вместе с новой командой.

"Я хочу добиться здесь успеха. Я человек, который хочет побеждать во всем, что делает, и хочу принести это в этот футбольный клуб. "Челси" выигрывает титулы, поэтому мы хорошо подходим друг другу", заявил аргентинец.

Мартинес начал футбольную карьеру в академии "Индепендьенте", а в 17 лет перешел в "Арсенал". После нескольких аренд он закрепился в основном составе лондонцев в сезоне-2019/20, когда провел 11 последних матчей чемпионата и помог команде выиграть Кубок Англии. В начале следующего сезона он также стал обладателем Суперкубка Англии.

В сентябре 2020 года голкипер перебрался в "Астон Виллу". За шесть лет в клубе Мартинес провел 256 встреч.

За сборную Аргентины вратарь дебютировал в июне 2021 года. С тех пор он сыграл 67 матчей за национальную команду, дважды выиграл Кубок Америки, в 2021 и 2024 годах, а в 2022 году стал чемпионом мира.

Мартинес дважды получал приз имени Льва Яшина как лучшему вратарю по итогам сезона. Награду ему вручали на церемониях вручения "Золотого мяча" в 2023 и 2024 годах.

"Я играю со страстью и отдаю футболу все сердце. Я буду выкладываться на 100 процентов в каждом матче и на каждой тренировке, чтобы клуб, мои партнеры и болельщики могли мной гордиться", – добавил новый голкипер "Челси".

Отметим, что Эмилиано Мартинес вызвал настоящий шквал гнева своим поведением во время и после финала чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. Лучший голкипер турнира перед в ходе серии пенальти провоцировал игроков французской национальной команды, а на праздновании победы носил с собой куклу форварда "ле бле" Киллиана Мбаппе.

Бывший футболист сборной Франции Адиль Рами на своей странице в социальной сети Instagram не постеснялся в выражениях в адрес Мартинеса. "Главный м*дак в футбольном мире. Самый ненавистный человек", – заявил француз.

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