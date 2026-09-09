"Был инцидент". Капитан сборной Украины, играющий в Польше, рассказал об отношении к украинцам

Капитан сборной Украины по волейболу Юрий Семенюк заявил, что за годы жизни и выступлений в Польше не сталкивался с враждебным отношением из-за своего происхождения. При этом спортсмен вспомнил единичный неприятный случай, который произошел с его сыном в детском саду.

Видео дня

Украинский волейболист, который уже несколько лет выступает за клуб из Варшавы, рассказал, что не ощущал негативного отношения к себе со стороны поляков. По словам Семенюка, за пять лет у него и его семьи сложились хорошие отношения с местными жителями, а круг общения тесно связан как с клубом, так и с жизнью в городе.

Он отметил, что его жена поддерживает дружеские отношения как с поляками, так и с украинцами, проживающими в Польше. Семенюк также подчеркнул, что неоднократно чувствовал поддержку со стороны польских болельщиков, а знакомые поляки желают Украине победы.

В то же время волейболист признал, что его сын однажды столкнулся с неприятной ситуацией в детском саду. Однако спортсмен не считает этот случай показателем общего отношения поляков к украинцам.

"Моего сына тоже затронула одна история, но я объяснил ему, что это мелочи по сравнению с доброжелательным отношением остальных поляков из нашего окружения и на это не стоит обращать внимание", – рассказал Семенюк в интервью sport.ua.

Капитан сборной Украины добавил, что в детском саду, который посещал его ребенок, с украинскими и белорусскими детьми работал психолог. По его словам, это было связано с тем, что многие дети столкнулись с последствиями войны не из рассказов взрослых, а непосредственно в своей жизни.

Семенюк также отметил, что люди бывают разными, однако в его окружении преобладает поддержка и доброжелательное отношение. По его мнению, большинство поляков, с которыми он общается, положительно относятся к украинцам и Украине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!