Букмекеры назвали победителя финала Лиги конференций-2026

Английский "Кристал Пэлас" и испанский "Райо Вальекано" определят победителя второго в сезоне еврокубкового клубного турнира. Представители Лондона и Мадрида сойдутся в битве за трофей Лиги конференций в среду, 27 мая, причем для обеих команд это будет первый финал континентальных соревнований в истории.

Встреча состоится на поле "Лейпциг Штадион". Стартовый свисток арбитра Маурицио Мариани из Италии прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Эксперты GGBET считают фаворитами английскую команду. Ставки на победу "Кристал Пэлас" по состоянию на 13:00 27 мая принимаются с коэффициентом 2,06. Тогда как на "Райо Вальекано" – 4,36.

Соперники никогда не встречались друг с другом. Более того, для "Пэлас" нынешний еврокубковый сезон дебютный в истории, не считая участия в Кубке Интертото. А вот "Райо" однажды выступал в Кубке УЕФА. В сезоне 2000/2001 мадридцы дошли до четвертьфинала, где проиграли соотечественника из "Алавеса".

