"Будет первый бой": в Британии высказались о лишении Усика чемпионского пояса

Александр Чеканов
'Будет первый бой': в Британии высказались о лишении Усика чемпионского пояса

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) обязан следовать правилам, если хочет сохранить свои пояса. Наш соотечественник должен будет согласиться на проведение обязательных защит титулов после того, как примет решение относительно своего будущего.

Об этом в интервью Sky Sports заявил известный британский промоутер Фрэнк Уоррен. По словам главы компании Queensberry Promotions, никто не хотел бы лишать Усика чемпионских поясов без боя, но уже 25 октября в противостоянии Джозефа Паркера (36-3, 23 КО) и Фабио Уордли (19-0-1, 18 КО) определится претендент на поединок против украинца по линии Всемирной боксерской организации (WBO).

"Будет первый бой": в Британии высказались о лишении Усика чемпионского пояса

"Я не знаю, что собирается делать Усик. Что бы он ни сделал, это будет его выбором. Он сделал все, что от него требовалось, и к нему следует относиться с большим уважением, как мы все это и делаем. Речь не о том, чтобы лишить его пояса, но обязательные условия должны быть выполнены, и, очевидно, 25 октября у нас будет первый бой. Джо Паркер и Фабио Уордли оба хотят драться за титул чемпиона мира. У Усика пояса и он тот, с кем следует драться", – сказал Уоррен.

"Будет первый бой": в Британии высказались о лишении Усика чемпионского пояса

Ранее легендарный Леннокс Льюис призвал Александра уйти из бокса на пике своей карьеры. Отметим, что недавно Усик вызвал на поединок по правилам ММА американского блогера и боксера Джейка Пола. При этом он подчеркнул, что в ближайшее время закончит боксерскую карьеру.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик лишился звания сильнейшего боксера мира. Кроме того, наш соотечественник разозлил фанатов, которые потребовали лишить его чемпионских поясов.

