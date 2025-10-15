'Будет первый бой': в Британии высказались о лишении Усика чемпионского пояса

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) обязан следовать правилам, если хочет сохранить свои пояса. Наш соотечественник должен будет согласиться на проведение обязательных защит титулов после того, как примет решение относительно своего будущего.

Об этом в интервью Sky Sports заявил известный британский промоутер Фрэнк Уоррен. По словам главы компании Queensberry Promotions, никто не хотел бы лишать Усика чемпионских поясов без боя, но уже 25 октября в противостоянии Джозефа Паркера (36-3, 23 КО) и Фабио Уордли (19-0-1, 18 КО) определится претендент на поединок против украинца по линии Всемирной боксерской организации (WBO).

"Я не знаю, что собирается делать Усик. Что бы он ни сделал, это будет его выбором. Он сделал все, что от него требовалось, и к нему следует относиться с большим уважением, как мы все это и делаем. Речь не о том, чтобы лишить его пояса, но обязательные условия должны быть выполнены, и, очевидно, 25 октября у нас будет первый бой. Джо Паркер и Фабио Уордли оба хотят драться за титул чемпиона мира. У Усика пояса и он тот, с кем следует драться", – сказал Уоррен.

Ранее легендарный Леннокс Льюис призвал Александра уйти из бокса на пике своей карьеры. Отметим, что недавно Усик вызвал на поединок по правилам ММА американского блогера и боксера Джейка Пола. При этом он подчеркнул, что в ближайшее время закончит боксерскую карьеру.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик лишился звания сильнейшего боксера мира. Кроме того, наш соотечественник разозлил фанатов, которые потребовали лишить его чемпионских поясов.

