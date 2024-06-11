Украинский интерконтинентальный чемпион Германии из Херсона Дмитрий Щербина (16-2, 4 КО) потерпел унизительное поражение в бою против уроженца Гусиноозерска (республика Бурятия) Вадима Лубсанова (9-4, 2 КО). Поединок в Москве на турнире Dustum Boxing Promotions завершился досрочно.

Щербина, который родился в Херсоне, но на шоу выступал под флагом России, с первых минут пропустил несколько ударов, которые заметно его потрясли.

Уже во 2-м раунде судье пришлось отсчитывать нокдаун, для украинского предателя.

В дальнейшем Лубсанов полностью владел инициативой, постоянно пробивал сопернику в голову, а в 6-м раунде прямой правый стал для Щербины фатальным.

Во время оглашения победителя Лубсанов надел голубой берет и развернул в руках флаг с надписью "11-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада", которая активно участвует в войне против Украины.

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