'Блестящее решение для нас'. Купленный футболист сборной Украины вызвал восторг в Англии

Главный тренер "Ноттингем Форест" Анге Постекоглу высоко оценил трансфер защитника сборной Украины Александра Зинченко. 60-летний австралийский специалист отметил, что приход украинца стал ключевым для команды перед стартом в Лиге Европы.

Перед матчем против испанского "Бетиса" наставник подчеркнул, что потеря Олы Айны серьёзно ослабила позиции клуба на флангах обороны, и именно подписание Зинченко позволило избежать проблем.

"Пригласить Александра — блестящее решение для нас. Без него у нас не хватало бы защитников. Он уже доказал, что обладает высочайшим уровнем и большим опытом в европейском футболе. Это огромная удача, что удалось оформить его переход", — сказал Постекоглу в интервью BBC.

Тренер добавил, что украинец поможет укрепить команду в дебютной еврокубковой кампании за долгие годы и подчеркнул, что его опыт будет незаменим для "Фореста", который только начинает собственную историю в Лиге Европы.

Как сообщал OBOZ.UA, "Ноттингем Форест" стартовал в Лиге Европы с результативной ничьей: на выезде англичане сыграли 2:2 с "Бетисом".

Защитник сборной Украины Александр Зинченко вышел в стартовом составе и провёл на поле все 90 минут, действуя на левом фланге обороны. По данным SofaScore он получил оценку 6,6, а портал WhoScored оценил его игру в 6,8 балла.

Зинченко отметился 56 касаниями, отдал 32 точных передачи из 38 (84%), сделал три ключевых паса и создал один явный голевой момент. Также в его активе — точный навес, два успешных длинных паса, один перехват, два выноса и заблокированный удар соперника.

Украинец ни разу не позволил себя обыграть один в один, но при этом проиграл шесть из девяти единоборств, потерял мяч десять раз и трижды нарушил правила. Несмотря на ошибки, Зинченко активно подключался вперед и стал одним из заметных игроков своей команды.

12 сентября Постекоглу выразил недовольство формой Зинченко. Тренер не уточнил, что конкретно он имеет в виду, ведь наш соотечественник провел два матча в составе национальной сборной, а в игре с Францией был одним из лучших на поле.

Напомним, что 2 сентября Александр Зинченко в последние часы перед закрытием трансферного окна покинул лондонский "Арсенал". Наш соотечественник неожиданно подписал контракт с "Ноттингем Форест" на правах аренды до конца текущего сезона.

