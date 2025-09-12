Новый главный тренер "Ноттингем Форест" Анге Постекоглу выразил недовольство формой украинского новичка команды Александра Зинченко. Австралийский специалист не уточнил, что конкретно он имеет в виду, ведь наш соотечественник провел два матча в составе национальной сборной, а в игре с Францией был одним из лучших на поле.

Мнение о Зинченко наставник "лесников" выразил на пресс-конференции перед поединком Премьер-лиги против лондонского "Арсенала", пишет ВВС Sport. Постекоглу подчеркнул, что доволен тем составом, который у него есть, а также пообещал добиться высоких результатов.

"Мне очень нравится состав. Думаю, он отлично сбалансирован и закрывает большинство позиций при необходимой ротации. Я думаю, что этот состав готов к борьбе и достаточно сильный. У нас все хорошо со здоровьем футболистов, кроме Айны. У него были проблемы в сборной. Остальные ребята, которых я впервые увидел, в порядке. Зинченко – единственный, кто не в форме", – сказал Постекоглу.

Отметим, что поединок "Арсенал" – "Нотингем Форест" состоится в субботу, 13 сентября. Начало – в 14:30 по киевскому времени. Зинченко перебрался в стан "лесников" на правах аренды именно из лондонского клуба.

Как сообщал OBOZ.UA, владелец "Ноттингем Форест" Евангелос Маринакис выразил скандальное мнение о том, что Украина должна уступить России территории для завершения войны.

