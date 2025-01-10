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Главное спортивное событие 2024 года - Олимпийские игры, которые в третий раз проходили во Франции. Первую свою Олимпиаду Париж принимал в 1900-м, вторую - в 1924-м. 10714 спортсменов из 206 стран оспаривали 329 комплектов медалей в 32 видах программы XXXIII Игр. В 26 видах соревновались 140 олимпийцев Украины.

Напомню, наши соотечественники стали обладателями 12 медалей: 3 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых. Вспомним, с каким вниманием, сидя у телевизоров, мы наблюдализа ходом жарких спортивных баталий, с нетерпением ожидали сообщений в СМИ из Франции.

Давайте, друзья, вернемся в жаркое олимпийское лето-2024 и вспомним, как выступали наши спортсмены.

Первая медаль

Фехтовальщица Ольга Харлан 29 июля первой порадовала нас, выиграв для Украины дебютную олимпийскую медаль во Франции. Это была "бронза", завоеванная в одиночном турнире саблисток. Во встрече за третье место Ольга уступала (5:11) представительнице Южной Кореи Чон Сабин. Казалось, это поражение. Но, проявив бойцовский характер, украинка сравняла счет (11:11), а при счете 14:14 нанесла сопернице "бронзовый" укол.

В Париже уроженка Николаева завоевала также олимпийское "золото", выиграв вместе со своими подругами (Алиной Комащук, Юлией Бакастовой и Еленой Кравацкой) командный турнир саблисток. В решающей встрече наши девушки победили фехтовальщиц Южной Кореи.

Харлан стала пятой украинской спортсменкой, в коллекции которой минимум два олимпийских "золота". При этом данные Игры стали для неё четвертыми медальными. До Парижа-2024 с "золотом" и "бронзой" были "золото" Пекина-2008, "бронза" Лондона-2012 и "серебро" Рио-де-Жанейро-2016.

По общему количеству завоеванных олимпийских медалей 33-летняя фехтовальщица - рекордсменка Украины. Спасибо, Оленька! Желаем тебе дальнейших успехов!

Оправдали надежды

Зная бойцовский характер чемпионки Европы, рекордсменки мира (210 см), победительницы многих этапов популярной "Бриллиантовой лиги", прыгуньи в высоту Ярославы Магучих, мы верили в ее успешное выступление в Париже. И она вполне оправдала наши ожидания.

Золотая медаль досталась украинке в острой борьбе. Конкуренцию в финале Ярославе составили австралийки - чемпионка мира-2022 Элеанор Паттерсон и серебряная призерша Олимпиады-2020 в Токио Никола Олислагерс.

Высота 198 см покорилась Магучих и Олислагерс. Борьба за "золото" продолжилась на высоте 200 см. Ярослава покорила её с первой попытки, соперница - с третьей. Следующая высота успеха прыгуньям уже не принесла...

Таким образом, на верхнюю ступеньку олимпийского пьедестала поднялась Ярослава. Магучих назвали лучшей легкоатлеткой Европы и мира по итогам 2024 года. Хочется надеяться, что новый мировой рекорд (210 см), который она установила накануне Игр на этапе "Бриллиантовой лиги", долго не продержится. Как предыдущий (209 см), который болгарка Стефка Костадинова установила в далеком 1987-м. И Ярослава Магучих в скором времени постарается улучшить свое же достижение.

Золотая медаль со второй попытки

Третье олимпийское "золото" принес Украине боксер Александр Хижняк. На Олимпиаде в Токио он в финальном бою уступил своему сопернику. Но мечта стать олимпийским чемпионом никуда не пропала. Перед Играми во Франции Александр получил травму, но упорно продолжал готовиться к будущим боям.

На ринге в столице Франции полтавчанин уже выступал в новой весовой категории - до 80 кг. В полуфинальном бою Хижняк победил двукратного олимпийского чемпиона кубинца Арлена Лопеса, а в решающем бою за "золото" одолел действующего чемпиона мира в этом весе Нурбека Оралбая из Казахстана. Вот таким нелегким был путь 29-летнего Александра Хижняка к осуществлению своей мечты.

Он стал четвертым украинским боксером, завоевавшим олимпийское "золото". Первым был Владимир Кличко (Атланта-1996), затем Василий Ломаченко (Пекин-2008 и Лондон-2012) и Александр Усик (Лондон-2012).

Серебряными медалистами Олимпиады-2024 стали: Сергей Кулиш (стрельба), Илья Ковтун (спортивная гимнастика), Парвиз Насибов (греко-римская борьба), Ирина Коляденко (вольная борьба), Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок (гребля на каноэ-двойке).

Бронзовые медали завоевали: Ирина Геращенко (прыжки в высоту), Михаил Кохан (метание молота), Жан Беленюк (греко-римская борьба) и упомянутая уже Ольга Харлан (фехтование).

Всем им большое спасибо! Через три года, в 2028-м, Олимпиаду будет принимать американский Лос-Анджелес. Надеемся, что и там успех будет сопутствовать спортсменам из Украины!