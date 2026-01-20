'Бенфика' повесила 'космический ценник' на футболиста сборной Украины

Лиссабонская "Бенфика" намерена сохранить в команде голкипера сборной Украины Анатолия Трубина и уже готовит для него новый контракт. Португальский клуб рассматривает продление соглашения как стратегический шаг и одновременно подтверждает высокую оценку футболиста на трансферном рынке.

По информации издания Glorioso 1904, руководство "Бенфики" во главе с Руем Коштой довольно выступлениями украинского вратаря в последних матчах и считает его ключевой фигурой команды. В клубе убеждены, что стабильность на позиции первого номера напрямую влияет на спортивные результаты, поэтому структура САД планирует заранее обезопасить себя от интереса со стороны европейских грандов.

Сообщается, что в "Бенфике" обсуждают продление контракта Трубина до 2030 года, хотя действующее соглашение рассчитано до лета 2028-го. При этом клуб не собирается снижать отступные, сумма выкупа игрока должна остаться на уровне 100 млн евро, что фактически служит защитным механизмом от потенциальных покупателей. Также возможен пересмотр зарплаты, так как украинец уже входит в число самых высокооплачиваемых футболистов команды.

В текущем сезоне Анатолий Трубин является основным вратарем "Бенфики" и провел 30 официальных матчей во всех турнирах. На его счету игры в чемпионате Португалии, Лиге чемпионов, национальных кубках и Суперкубке, а за 2655 минут на поле он пропустил 22 мяча. По данным источника, уверенная игра украинца уже привлекала внимание топ-клубов, включая "Манчестер Сити", что и подтолкнуло лиссабонцев к активным действиям.

Как сообщал OBOZ.UA, Трубин завершил 2025 год в статусе лучшего голкипера Европы по количеству "сухих" матчей. По итогам сезона он провёл 26 игр без пропущенных мячей в составе лиссабонской "Бенфики" и сборной Украины, став единоличным лидером престижного рейтинга

