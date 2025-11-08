Бедняков запрыгнул на Свитолину и проехался на ней верхом в Харькове. Видео собрало 900 000 просмотров за сутки

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№14 WTA) и шоумен Андрей Бедняков взорвали Instagram своим видео из Харькова. Ролик, в котором наши звезды спорта и медиа воссоздали сцену из мультфильма 2023 года "Перелет" (Migration), за сутки собрав порядка 900 000 просмотров.

Видео дня

В кадре Андрей запрыгивает на Элину, после чего интересуется, полегчало ли ей. Снято видео в Харькове.

В оригинале Гвен спрашивает Дакса: "Ты сердитый:? Я знаю лекарства", после чего запрыгивает на него. Затем Гвен интересуется у брата, полегчало ли ему, а если нет - то надо еще немного подождать.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце сентября Свитолина вместе со сборной Украины установила исторический рекорд в мировом теннисе. После этого Элина попрощалась с фанатами, объявив о досрочном завершении сезона.

31-летняя теннисистка объяснила решение эмоциональным и психологическим состоянием, признавшись что в последнее время не чувствует себя готовой выходить на корт.

