Багатскис назвал тренерский штаб сборной Украины

В феврале мужская сборная Украины сыграет заключительные матчи квалификации Евробаскета-2025. Наша национальная команда в номинально домашней игре в Риге 21 февраля будет противостоять сборной Словении, а 24 февраля на выезде сыграет с Португалией.

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В преддверии заключительного игрового окна отборочного турнира Айнарс Багатскис определился с тренерским штабом национальной команды, в который вошли ассистенты главного тренера Валерий Плеханов, Раймондс Фелдманис, а также тренер по физической подготовке Александр Томаревский.

"На предстоящее игровое окно в тренерском штабе будут работать Валерий Плеханов. Этот тренер в особом представлении не нуждается. Мы уже работали вместе, знаем друг друга и когда я позвонил ему и предложил стать ассистентом в ответ он сказал только: "Где и когда мне нужно быть?". Второй тренер, который будет совмещать баскетбол и скаутинг, это Раймондс Фелдманис. Тренером по физической подготовке будет Александр Томаревский, которого знают тренеры и сам хорошо знает игроков – он пару лет уже работал с национальной сборной", - прокомментировал Багатскис.

Согласно формату квалификации Евробаскета-2025 три команды, которые займут самые высокие места в каждой группе, за исключением групп, в которые входят сохозяева Евробаскета-2025 (Кипр, Финляндия, Польша и Латвия), выйдут в финальный раунд. В группах, в состав которых будут входить страны-хозяева, право на участие в Евробаскете получат хозяин и две другие команды, занявшие самые высокие места.

Украина сохраняет шансы сыграть следующим летом на чемпионате Европы: для этого в феврале нужно выигрывать оставшиеся две игры, а сборная Израиля, в свою очередь, должна победить в матче с Португалией.

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