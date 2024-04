'Аж слюна капает'. Красюк впервые рассказал, что произошло с Усиком в США

Промоутер чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (21-0, 14 КО), вспомнил его дебют в США в 2016 году, когда украинец защитил титул WBО в тяжелом весе. В Лос-Анджелесе тогда еще 29-летний крымчанин в андеркарте боя Хопкинс - Джо Смит младший нокаутировал представителя Южной Африки Табисо Мчуну (23-7, 13 КО).

По словам Александра Красюка, когда они приехали в Лос-Анджелес на шоу местную публику поразила харизма Усика. В то время Александр на английском говорил лишь несколько слов.

"Даже еще I’m feel не говорил. Он тогда только готовился сказать I’m very feel. И вот тогда, перед длинным и нудным выступлением Хопкинса, на сцену приглашают Усика. Выходит Усик и говорит: Hello everybody. I’m Alexander Usyk. See you Saturday night ("Привет всем, я Александр Усик, увидимся в субботу вечером"). Все. Я смотрю на реакцию зала. Сидят журналисты, обычные люди, пишущая братия. И у них аж слюна капает", – цитирует Красюка Vringe.com.

Промоутер поражен случившимся.

"Ну, то есть… Вышел человек. Не сказал ничего. А они сидят, и все вместе его взглядом провожают, когда он уходит со сцены. Это и есть харизма. В чистом виде", – подытожил Александр Красюк.

