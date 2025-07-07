Английский суперклуб столкнулся с грандиозной проблемой из-за футболиста в сборной Украины

Лондонский "Арсенал" попал в сложную ситуацию с продаже лидера сборной Украины Александра Зинченко, который больше не входит в планы испанского наставника "канониров" Микеля Артеты. Наш соотечественник перестал получать достаточного игрового времени, но имеет один из самых больших контрактов в клубе.

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Как информирует Arsenal Insider, руководство "Арсенала" поставило задачу новому спортивному директору Андреа Берте "проявить креатив", чтобы осуществить трансфер Зинченко. Интерес к украинцу проявляют сразу пять клубов – лондонские "Фулхэм" и "Вест Хэм", итальянский "Милан", дортмундская "Боруссия" и амстердамский "Аякс". Все они высоко оценивают универсальность нашего футболиста, который может сыграть как на левом фланге обороны, так и в центре поля.

Однако проблемой для потенциальных покупателей является высокая зарплата Зинченко. По данным журналистов, наш соотечественник получает 150 тысяч фунтов (174 тысячи евро) в неделю без учета бонусов, что существенно влияет на возможность трансфера.

"Арсенал" же понимает, что через год у украинца заканчивается контракт и он сможет перейти в другую команду совершенно бесплатно.

Напомним, постоянные травмы Зинченко и наличие сильных конкурентов сделало его лишним в составе "Арсенала". Из-за этого в минувшем сезоне он сыграл 23 матча во всех турнирах, но провел на поле всего 789 минут, причем только одну игру он отыграл от начала до конца.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Зинченко спустя год решил закрыть собственный ресторан в Киеве.

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