Американский футболист-чемпион внезапно умер в 39 лет

Игрок в американский футбол Артур Джон умер в возрасте 39 лет, сообщает ESPN. Линейный защитник провёл первые четыре сезона в Национальной футбольной лиге США (НФЛ) в составе "Балтимор Рэйвенс" и выиграл с командой Супербоул.

Университет Сиракьюз, выпускником которого был Джонс, сообщил, что он скончался в пятницу утром. Ни вуз, ни клуб не уточнили причину смерти.

"Присутствие Артура было настоящим даром для всех, кто его встречал, — сказал генеральный менеджер "Рэйвенс" Эрик ДеКоста. — Его широкая улыбка, заразительная энергия и неизменный оптимизм создавали атмосферу, которая вдохновляла окружающих".

Джонс пришёл в "Балтимор" в 2010 году. Лучшие годы его карьеры пришлись на 2012–2013, когда он активно помогал защите команды. В Супербоуле 2013 года "Балтимор" обыграл "Сан-Франциско", а Джонс отметился важными моментами — остановил соперника и подобрал потерянный мяч.

"Сегодня моё сердце тяжело от утраты Арта Джонса, — сказал главный тренер "Рэйвенс" Джон Харбо. — Он был поистине выдающимся человеком, преданным партнёром по команде, неутомимым работником и спортсменом, которым гордился бы любой тренер. Его любовь к жизни, щедрость и сияющая улыбка оставили след в сердцах всех, кому посчастливилось его знать. Он обладал особым даром находить общий язык с людьми, приносил радость в раздевалку и за её пределы, был источником света для нашей команды и всего сообщества Балтимора".

После "Балтимора" Джонс два сезона выступал за "Индианаполис", а завершил карьеру в 2017 году в "Вашингтоне".

В университете Сиракьюз Джонс стал рекордсменом по количеству остановок соперников и дважды признавался одним из лучших игроков студенческого чемпионата.

Он был старшим братом знаменитого бойца UFC Джона Джонса и Чендлера Джонса, который также долго играл в НФЛ и выигрывал Супербоул с "Нью-Инглендом".

"Артур Джонс был выдающимся игроком и ещё более выдающимся человеком, — сказал спортивный директор "Сиракьюз" Джон Уайлдхэк. — Мы были счастливы, что он продолжал поддерживать нашу футбольную программу и после завершения карьеры. Он оказал влияние на многих студентов-спортсменов — всегда с улыбкой и ободряющим словом".

