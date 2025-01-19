'Абсолютно неприемлемо'. В НОК отреагировали на побег из Украины и смену гражданства звездного украинского чемпиона по спортивной гимнастике

Президент НОК Украины Вадим Гутцайт признался, что для него стал неожиданностью побег серебряного призера Олимпиады-2024 по спортивной гимнастике Ильи Ковтуна, который подал документы на получение хорватского гражданства. Функционер подчеркнул, что государство инвестировало значительные ресурсы в подготовку Ковтуна с детства, что позволило ему достичь олимпийского успеха даже в сложный для Украины период войны.

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Однако решение спортсмена сменить гражданство во время полномасштабной войны он считает неприемлемым. По словам Гутцайта, многие украинские спортсмены тренируются за границей, но остаются преданными Украине, а смена гражданства во время войны – недостойный поступок.

"Я, честно говоря, расстроен по такому поводу, потому что это абсолютно для меня неприемлемо, потому что есть много случаев спортсменов, тоже тренирующихся за границей, живущих за границей, но вообще не рассуждающих о том, чтобы изменить гражданство", – цитирует Вадима Марковича Tribuna.com.

Глава НОК отметил, что Илья Ковтун не выходил с ним на связь, а переговоры велись только с тренером Ириной Горбачевой (в девичестве Надюк). По словам Гутцайта, Украине были готовы предложить Ковтуну и его тренеру все условия для тренировок, включая улучшение базы в Конча-Заспе или возможность тренироваться за границей.

Он подчеркнул, что ключевым является желание спортсмена оставаться украинцем, а существующие проблемы в Федерации спортивной гимнастики не являются оправданием для смены гражданства.

Гутцайт также коснулся слухов о том, что Горбачева якобы стремится занять пост вице-президента Федерации спортивной гимнастики, но заявил, что впервые слышит об этом.

"Я не разговаривал с ней по поводу того, что она хочет иметь пост в федерации гимнастики. Здесь нет такого, что она чего-то хочет, потому и не остается в Украине. Вы хотите быть украинцами или нет? Если вы хотите сменить гражданство, то вы не хотите быть украинцами. И это для меня главный месседж во время полномасштабной войны, – подытожил Гутцайт.

Ранее Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный выразил разочарование в связи с тем, что гимнаст Илья Ковтун подал документы на получение хорватского гражданства. Функционер отметил, что не принимает решения вице-чемпиона Олимпийских игр 2024 года отказаться от родной страны и сборной.

Ранее в интервью OBOZ.UA Ирина Горбачева отмечала, что Украина ничего не вложила в подготовку ее подопечного к ОИ-2024. Сам Ковтун недавно удалил из своего Instagram пост, посвященный поддержке Украины и ее народа.

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