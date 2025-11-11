УкраїнськаУКР
"А Усик так может?" Майк Тайсон сказал, кто сегодня лучший боксер мира

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
1,8 т.
Легендарный супертяж Майк Тайсон не считает украинца Александра Усика лучшим боксером планеты в независимости от весовой категории (Р4Р). Американец отметил, что наш соотечественник хоть и владеет невероятными навыками и высоким классом, но не может это в достаточной степени монетизировать.

Такое мнение Железный Майк выразил в интервью порталу Hard Rock Bet. Бывший абсолютный чемпион мира в королевском дивизионе с полной уверенностью назвал топ-1 в рейтинге P4P (pound-for-pound) своего соотечественника Теренса Кроуфорда, который привлекает множество зрителе, обеспечивая высокую выручку.

"Теренс Кроуфорд привлек 40 миллионов зрителей. А Усик так может, сколько он привлек? Кроуфорд – величайший боец ​​своего поколения. Знаете, кто величайший боец? Величайший боец ​​– это не тот, кто лучше всех владеет техникой. Величайший боец ​​– это тот, кто может больше всего народу усадить в кресла. Вот кто величайший боец", – сказал Тайсон.

Ранее член Международного зала славы бокса восхитился Усиком, однако признался, что ему тяжело наблюдать за доминированием украинца в супертяжелом дивизионе.

До этого британский промоутер Эдди Хирн поделился мнением о том, как бы Александр Усик проявил себя в гипотетическом бою с Майком Тайсоном.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик лишился звания сильнейшего боксера мира. Кроме того, наш соотечественник разозлил фанатов, которые потребовали лишить его чемпионских поясов.

