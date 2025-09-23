'А мы нет. Двойные стандарты': Валуев пожаловался на то, что Израиль соблюдает правила МОК

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Николай Валуев в очередной раз обвинил Международный олимпийский комитет (МОК) в якобы несправедливых санкциях в отношении россиян. Депутат Государственной думы повторил кремлевские нарративы о так называемых двойных стандартах из-за ситуации с Израилем.

Видео дня

Об этом Валуев заявил в интервью пропагандистскому информационному агентству ТАСС. По словам приспешника диктаторского режима Владимира Путина, МОК занимается политизацией спорта и несправедливо наказывает представителей страны-агрессорки.

"Идут разговоры по поводу Израиля, который соблюдает Олимпийскую хартию, а мы нет. Это двойные или тройные стандарты, как мы говорим, и я здесь ничему не удивляюсь. Политика пришла в олимпийский спорт, политика открытых санкций, русофобских и прочих. Поэтому мы говорим об олимпийском движении как о политическом процессе, который не соответствует заявленным изначально целям", – сказал Валуев.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Чепалова закатила истерику из-за отстранения российских спортсменов от международных турниров, назвав ОИ неполноценными без РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, на минувшей неделе МОК огласил официальное решение о допуске россиян и беларусов к Олимпийским играм 2026 года.

